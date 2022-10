Allgemein | STAR NEWS

Melanie Müller: Die Polizei kam am frühen Morgen

DE Showbiz - Melanie Müller hatte nach ihrem Skandalauftritt vor Neo-Nazis unliebsamen Besuch.

Sängerin Melanie Müller (34) bekommt jetzt die Konsequenzen ihres Auftritts im September zu spüren. Die Polizei ermittelt und hielt eine Razzia in ihrem Wohnhaus in Leipzig ab.

Beweismittel sichergestellt

Die Polizei macht solche Sachen gerne am frühen Morgen, wo die Verdächtigen noch sanft schlummern und nicht so hellwach agieren. Im Fall der Entertainerin war es allerdings so, dass sie gar nicht zuhause war, sondern ihr Lebensgefährte Andreas Kunz um vier Uhr morgens die Beamten begrüßen konnten. Laut 'Bild' wurden Beweismittel sichergestellt, Andreas Kunz erklärte derweil, es sei nichts gefunden worden. Grund des Besuchs war der Auftritt der Sächsin am 17. September, bei dem im Publikum 'Sieg Heil' gerufen wurde und sich Arme zum Hitler-Gruß reckten. Und anscheinend nicht nur im Publikum. Ein Video zeigt auch den Star des Abends mit dem ominösen Gruß, aber die zweifache Mutter stritt dies ab: "Seit elf Jahren stehe ich auf der Bühne und mache immer diese Handbewegungen. Nicht aus rechtsradikalem Hintergrund, sondern Zicke-Zacke-Zicke-Zacke, also genau so, wie ich es dort mache." Angeblich habe sie auch den Auftritt sofort abgebrochen - einen Videobeweis dafür gibt es nicht.

Melanie Müller unter Druck

Ob oder wie sehr Melanie Müller mit der rechtsextremen Szene verbunden ist, wird sich wohl noch zeigen. Sie muss sich fragen lassen, warum sie überhaupt Konzerte für Gruppen gibt, von denen ein Großteil sich dieser dieser Szene zugehörig fühlt. So oder so hat ihr Ruf gelitten, sie steht unter Druck. Dabei hat sie sowieso schon gesundheitliche Probleme. Im Juli erlitt sie einen leichten Schlaganfall, die reche Gesichtshälfte sei leicht gelähmt und sie hat nun einen Tinnitus im rechten Ohr. Die ehemalige Dschungelkönigin hielt ihre gesundheitlichen Probleme zunächst geheim."Ich habe es nicht öffentlich gemacht, weil ich keinen Shitstorm wollte, denn ich bin nach einer Woche wieder aufgestanden und habe gesagt, ich mache keine Kur, sondern meinen Job", gab sie sich gegenüber 'Bild' resolut. Aber genau dieser Job bringt ihr jetzt mächtig Ärger ein – der Gesundheit von Melanie Müller wird dies sicherlich nicht zuträglich sein.

Bild: picture alliance / Geisler-Fotopress | Matthias Wehnert/Geisler-Fotopress