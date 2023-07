Allgemein | STAR NEWS

Melanie Griffith: Antonio Banderas von der Haut radiert

DE Showbiz - Melanie Griffith (65) trägt nicht länger ein großes Herz auf der Haut, in dem “Antonio” steht. Die Schauspielerin hatte in den 90er Jahren den Namen ihres damaligen Mannes Antonio Banderas (62) auf ihrem Arm in ein Herz tätowieren lassen. Aber wie so oft hielt der Körperschmuck länger als die Ehe.

Zeit, sich vom Herz zu verabschieden

Die beiden heirateten 1996, im selben Jahr wurde ihre Tochter Stella geboren (26). Die Hollywood-Schauspielerin hatte da bereits zwei Kinder aus früheren Beziehungen. Alexander (37) aus der Ehe mit Steven Bauer und Dakota (33) aus der Liaison mit Don Johnson. 18 Jahre waren der Spanier und die Amerikanerin verheiratet, bis sie sich 2014 offiziell scheiden ließen. Es war also Zeit, sich von dem Tattoo zu verabschieden.

Melanie Griffith entschied sich für die Kinder

Im Laufe der Zeit hatte Melanie Griffith das Herz mit Make-Up verdeckt und dann mit Laser entfernen lassen. Am Montag (10. Juni) wurde sie nun mit einem neuen Tattoo gesichtet. Statt Antonio prangen nun die Namen ihrer Kinder im Kreuzworträtsel-Stil auf ihrem Arm. Zu ihren drei leiblichen Kindern gesellt sich sich auch ihr Stiefsohn Jesse Johnson. Das Ausradieren von Antonio bedeutet aber nicht, dass sich die beiden ehemaligen Ehepartner*innen nicht mehr gut verstehen. Ganz im Gegenteil, wenn man ihrem Ex-Mann glauben darf. "Melanie ist nicht mehr meine Frau, aber ich denke, sie ist meine beste Freundin... Ich liebe sie und werde sie bis zu dem Tag lieben, an dem ich sterbe. Sie ist meine Familie", betonte der Star 2019 gegenüber 'People'. Dann wird Antonio Banderas es wohl verschmerzen können, dass ihn Melanie Griffith ausradiert hat.

