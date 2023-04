Allgemein | STAR NEWS

„Meine Augen waren gelb“: Hayden Panettieres Kampf gegen den Alkohol

DE Showbiz - Hayden Panettiere (33) gehört zu den Hollywoodstars, deren Leben eine Achterbahnfahrt ist. Immer wieder musste die Schauspielerin ('Nashville') gegen den Alkohol kämpfen, zwei Mal landete sie bereits im Entzug.

Mein Körper sagte: 'Es reicht'"

Nachdem sie 2015 zum ersten Mal entgiftete, stürzte die ehemalige Partnerin von Box-Legende Wladimir Klitschko erneut ab. Doch der Rückfall hatte dramatische Folgen für ihre Gesundheit, wie sie jetzt im Gespräch mit dem Magazin 'Women's Health' verriet. "Ich hatte mit Schlafentzug zu kämpfen und Schlaf ist so wichtig. Er hat Einfluss auf die motorischen Fähigkeiten, die Denkfähigkeit und die allgemeine Gesundheit." Sie erinnert sich mit Schaudern an die Zeit ihrer erneuten Sucht: "Mein Körper sagte: 'Es reicht'. Ich war 30. Mein Gesicht war anschwollen. Ich hatte Gelbsucht. Meine Augen waren gelb. Ich musste jemanden für meine Leber zurate ziehen….Mein Haar war dünn und fiel büschelweise aus."

Hayden Panettiere konnte einfach nicht aufhören

2021 hatte Hayden Panettiere schließlich genug. Sie begab sich erneut in den Entzug, seitdem ist sie clean. Doch das Verlangen nach Drogen und Alkohol war nicht ihr einziges Problem. So berichtet sie im Interview auch von ihrer postnatalen Depression, die sie 2014 nach der Geburt ihrer Tochter Kaya hatte. "Ich hätte Antidepressiva nehmen müssen, aber es musste das richtige sein, denn sie vertragen sich nicht mit Alkohol, und ich war einfach nicht bereit, mit dem Trinken aufzuhören." Nach dieser schweren Zeit kann Hayden Panettiere ihr Comeback mit dem Film 'Scream VI' jetzt so richtig genießen.

Bild: Darla Khazei/INSTARimages.com/Cover Images