Meghans Wahlaufruf: Rüffel von Trump für königlichen Kommentar

DE Showbiz - Nachdem sie die royalen Ketten abgeworfen haben, können Prinz Harry (35) und Ehefrau Meghan (39) endlich frei heraus ihre Meinung sagen – dachten sie jedenfalls. Denn ihre leidenschaftliche Videobotschaft, in der sie alle US-Bürger auffordert, an den Wahlen teilzunehmen, sorgte mancherorts für Stirnrunzeln und führte zu bösen Worten von Präsident Trump.

Harry und Meghan legen sich mit Trump an

Der vom 'Time Magazine' veröffentlichte Videoclip beschreibt, wie wichtig es ist, in demokratischen Wahlen die Stimme abzugeben. "Wenn das Schlechte mehr Gewicht hat als das Gute, nimmt uns das die Empathie und Fähigkeit, uns in die Lage eines anderen zu versetzen", leitet Harry die Rede des Paares ein. Auch wenn Präsident Trumps Name ebenso wenig fällt wie der seines Herausforderers Joe Biden, ist ziemlich klar, was hier gemeint ist. Jetzt müsse man nicht nur nachdenken, sondern handeln, heißt es weiter. Meghan spricht schließlich von "der wichtigsten Wahl unseres Lebens" und sagt: "Ihr verdient es, gehört zu werden." Präsident Trump hat es wohl richtig verstanden, dass es sich um einen Seitenhieb gegen ihn handelt, und dass die Sussexes seine Wiederwahl verhindern möchten.

Trump wünscht Harry viel Glück

Während einer seiner regelmäßigen Pressekonferenzen kommentierte Präsident Trump den Clip indirekt: "Ich bin kein Fan von ihr", sagte er über Meghan. "Ich sage mal – und sie hat das sicher schon gehört – ich wünsche Harry viel Glück, denn er wird es brauchen."

Schon früher äußerte sich Trump kritisch über das Paar, bezeichnete ihren Ausstieg aus dem Königshaus als Beleidigung der Queen und machte deutlich, dass die USA nicht für die horrenden Security-Kosten von Harry und Meghan aufkommen würden. Auch im Vereinigten Königreich sind nicht alle glücklich über die aktuelle politische Stellungnahme, denn komplett abgenabelt von Harrys royaler Familie, die traditionell keine politischen Kommentare abgibt, ist das Paar noch nicht. Die Frage, ob Meghans und Harrys Einsatz überhaupt viel bewegen wird, steht dabei auf einem anderen Blatt.