“Meghan: Misunderstood”: Neue Biografie über Meghan Markleheraus

DE Showbiz - Im November 2020 soll eine neue Biografie über Herzogin Meghan Markle herauskommen. Der Autor Sean Smith verspricht mit seinem Werk "Missverständnisse" über seine Protagonistin aus dem Weg zu räumen.

Meghan Markle - unfair kritisiert und falsch dargestellt?

Die Biografie über die Herzogin von Sussex trägt den Namen "Meghan: Misunderstood" (zu Deutsch: Meghan, die Missverstandene") und handelt davon, warum sich "das charismatischstes Mitglied der Königsfamilie" unfair kritisiert gefühlt habe. Der Autor verspricht, sich nicht zurückzuhalten, wenn es um "die am meisten diskutierte, unfair verleumdete und falsch dargestellte Frau der Welt" geht.

Thematisiert wird sowohl das Leben Meghans vor ihrer Ehe sowie ihre Beziehung zu Prinz Harrt nach ihrer Hochzeit im Mai 2018. Das Paar wohnt seit seinem Rückzug aus der königlichen Familie in Los Angeles.

Kein Skandalbuch

Sean Smith versichert, dass es sich bei der Biografie nicht um ein Skandalbuch handelt, sondern vielmehr um eine Erforschung des Lebens von Meghan Markle. Die Idee zu dem Buch kam dem Autoren, nachdem er den viel diskutierten Dokumentarfilm 'Harry and Meghan: An African Journey' im Oktober 2019 gesehen hatte. "Ich wollte unverzüglich wissen, wie es dazu gekommen war", heißt es in der Pressemitteilung.

Sean Smith hat bereits mehrere Biografien über berühmte Persönlichkeiten geschrieben, darunter über Herzogin Meghans Schwägerin und Frau von Prinz William, Kate Middleton, sowie über Ed Sheeran und Kim Kardashian.