Meghan Markle: Für die Babyparty nach New York

Wenn man Herzogin ist, heißt das ja nicht, dass das Leben vorbei ist. Meghan Markle (37) will noch einmal das Partyleben mit ihren Freundinnen genießen und ist deshalb nach New York gereist. Dort soll ihre Baby Shower stattfinden.

Big Shower im Big Apple

Meghan Markle gönnt sich gleich mehrere Mädelsabende in NYC. Die ehemalige Schauspielerin ('Suits') war lange Zeit in Los Angeles und New York zuhause, bevor sie ihr Herz an Prinz Harry (33) verschenkte, mit dem sie nun ihr erstes Baby erwartet, das im April oder Mai dieses Jahres das Licht der Welt erblicken soll. Wie es sich für eine echte Showbiz-Mutti gehört, will es sich Meghan natürlich nicht nehmen lassen, eine Baby Shower zu organisieren. Zu diesem Zweck vergnügt sie sich deshalb mit alten Freundinnen in New York. Das Treffen soll mit einer Baby Shower abgeschlossen werden, wie 'Harper's Bazaar' berichtet. Der Ort der Veranstaltung wird jedoch streng geheim gehalten. Bekannt ist lediglich, dass 15 Gäste geladen sind, zu denen auch Meghans Freundin Jessica Mulroney (39) gehört, die die Party organisiert hat. Jessica lebte bis zur vergangenen Woche noch in Toronto, bevor sie nach New York gezogen ist, um dort an der Talkshow 'Good Morning America' zu arbeiten.

Königlich schlemmen

Neben Jessica könnte auch Meghans ehemalige 'Suits'-Kollegin Abigail Spencer (37) anwesend sein. Die war bereits auf der Hochzeit ihrer guten Freundin in Windsor, und postete am Montag [18. Februar] auf Instagram eine Story, in der sie bekannt gab, derzeit auf Reisen zu sein. Ob sie auch auf dem Weg nach New York ist, um die anstehende Geburt des Babys der Herzogin zu feiern? Meghan wiederum war seit ihrer Hochzeit nicht mehr in New York. Sie reiste bereits am Freitag [15. Februar] an und verbrachte ihre Zeit in der Metropole seitdem mit Shopping und Essen, wenn sie sich nicht gerade in dem Fünf-Sterne-Hotel entspannt, in dem sie abgestiegen ist.

