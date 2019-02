Allgemein | STAR NEWS

Meek Mill: Selfies statt Handschellen

Rapper Meek Mill (31) hatte das Schlimmste befürchtet, als er in seinem Auto von Polizisten angehalten wurde. Dabei kam es dieses Mal zum Glück ganz anders.

Der Musiker (‘Going Bad’) war erst im April 2018 aus dem Gefängnis entlassen worden, nachdem er zu fünf Monaten wegen der Verletzung seiner Bewährungsauflagen verurteilt worden war. 2008 war er ins Visier einer Drogen- und Waffen-Razzia geraten. Seitdem hat Meek Mill immer Angst, wenn er von einem Polizisten angehalten oder herangewunken wird.

Angst vor der Polizei

Das war am frühen Donnerstag-Morgen [31. Januar] der Fall. Meek war gerade aus einem Strip Club in Kingston auf Jamaika gekommen und mit ein paar Freunden in seinem Auto auf dem Weg zurück in die Unterkunft. Plötzlich bemerkten die Insassen des Wagens, dass sie von der Polizei verfolgt wurden. Ehe sie sich versahen, wurden sie angehalten. Meek Mill befürchtete bereits das Schlimmste und hatte sein Handy gezückt, um den ganzen Vorfall aufzunehmen – schließlich weiß er, wie rabiat die Polizei in den USA vorgeht. Warum sollte das auf Jamaica also anders sein?

Selfie statt Gefängnis

Wie sich aber bald herausstellte, waren die Beamten nur große Fans des Künstlers. An eine Verhaftung hatten sie dabei gar nicht gedacht. Stattdessen wollten sie einfach nur ein Selfie mit dem Star, der sich darüber köstlich amüsierte. Das Video, das er von dem Vorfall drehte, stellte er anschließend auf Instagram. In dem kurzen Film lacht Meek Mill nur: "Ihr versucht, ein Foto zu schießen? Das macht mich fertig! Ihr habt uns angehalten und jetzt sagt ihr, ihr wollt ein Bild? Das hat uns wirklich Angst gemacht! Wir haben Angst vor der Polizei. Wir dachten, wir würden weggesperrt." Nachdem die Beamten versicherten, dass sie die Nacht nicht hinter Gittern verbringen müssen, bricht das Video ab. Daher ist unklar, ob den Polizisten ihr Wunsch nach einem Selfie erfüllt wurde.

