Max Giesinger: Ein zweites Leben auf dem Papier

Max Giesinger (30) bekommt seine eigene Fan-Zeitschrift.

Der Musiker (‘80 Millionen’) hat einen breiten Fan-Kreis, der selbstverständlich alles über den Star wissen möchte. Das macht sich nun der Verlag Gruner+Jahr zunutze, um ein Magazin unter dem Titel ‘Max Giesinger – Meine Reise’ auf den Markt zu bringen. Promi-Magazine haben sich schließlich in den vergangenen Monaten zunehmender Beliebtheit erfreut. Barbara Schöneberger (44) hatte ‘Barbara’ aus der Taufe gehoben und damit für hervorragende Verkaufszahlen gesorgt. Diese Hoffnung hat G+J auch für das Magazin mit Max’ Antlitz. Allerdings soll zunächst nur eine Ausgabe erscheinen, nämlich am 14. Februar.

Fans können sich auf einiges gefasst machen: Der Musiker wurde über Wochen hinweg in seinem Alltag begleitet. So sind Reportagen über seine Promo-Touren und seine Kiez-Touren und Lieblings-Imbisse in Hamburg entstanden. Darüber hinaus wird Max auch in seinem Haus zu sehen sein, in dem zahlreiche Schnappschüsse entstanden sind. Das Magazin soll mit diesen Features "das genaueste und intensivste Porträt, das bisher über Max Giesinger geschrieben wurde" liefern, so der Verlag. Dahinter steckt natürlich auch Kalkül: Gruner+Jahr gehört zum Bertelsmann-Konzern ebenso wie Max Giesingers Plattenlabel BMG. Für zehn Euro soll das Heft unter den Mann und die Frau gebracht werden. Die Auflage beträgt 75.000 Exemplare und soll den Verlag stolz machen, der vor Eigenlob nicht zurückschreckt. In einem Statement erklärt Iliane Weiß, G+J Publisher Women, People & Fashion: "Gruner + Jahr wird mit unserem neuen Fanmagazin einmal mehr seinem Ruf als kreativster und innovativster Verlag in Deutschland gerecht."

