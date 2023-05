Allgemein | STAR NEWS

Matty Healy: Was geht da mit Taylor Swift?

DE Showbiz - Sänger Matty Healy (34), charismatischer Frontmann der Band The 1975, soll das neue Objekt der Begierde seiner Kollegin Taylor Swift (33) sein. Das will die britische Zeitung 'The Sun' herausgefunden haben.

Hinter den Kulissen abgelichtet

Zuvor war berichtete worden, dass es zwischen TayTay und Joe Alwyn nach sechs Jahren aus sei und sie schon länger mit ihrem Musikerkollegen turteln würde. Nachdem diese Katze aus dem Sack war, geht es nun für alle anderen Medien auf Beweissuche. Sie mussten nicht lange suchen, denn der Brite wurde am Samstag (6. Mai) abgelichtet, als er backstage zusammen mit Gigi Hadid und Lily Aldridge stand, während seine angebliche Liebste auf der Bühne stand und sang.

Zu wem sagt Matty Healy "Ich liebe dich"?

Die 'Daily Mail' konnte dann triumphal ein Foto zeigen, welches Matty Healy und Taylor Swift zusammen im Auto zeigt, das dann zu der Wohnung des Superstars in Nashville fuhr. Dann muss es doch stimmen, was ein Insider der 'Sun' schon vorher steckte. "Matty und Taylor touren beide in diesen Wochen, sie facetimen und simsen sehr viel. Sie kann es gar nicht erwarten, ihn wiederzusehen."

Und dann gibt es noch diesen knallharten Beweis: Beide benutzten auf der Bühne dieselben Worte, wie ein TikTok-Video zeigt. Am 3. Mai flüsterte Matty in die Kamera "Dies ist für dich, du weißt, wer gemeint ist, ich liebe dich!" Am 5. Mai sagte dann Taylor genau dies auch auf der Bühne. Das kann doch alles kein Zufall sein, meinen diejenigen, die sich so sehr eine Liebelei zwischen Matty Healy und Taylor Swift wünschen – beide haben übrigens noch kein Sterbenswörtchen darüber verloren. Wir werden sehen.

Bild: BauerGriffin/INSTARimages