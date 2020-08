Allgemein | STAR NEWS

Matthias Schweighöfer: Warum möchte er nicht mit Ruby O. Fee zusammen ziehen?

DE German Stars - Matthias Schweighöfer (39) schwebt seit 2018 mit Ruby O. Fee (24) auf Wolke Sieben. Die beiden sind aber nicht unzertrennlich, denn Matthias wehrt sich nämlich gegen eine gemeinsame Wohnung, wie er offen zugibt.

Matthias Schweighöfer möchte nicht

Pläne zusammenzuziehen gibt es nicht, wie der Schauspieler im Gespräch mit 'Gala' erklärt. Das soll sich auch nicht ändern, denn für ihn haben getrennte Wohnungen ganz klare Vorteile: "Jeder hat nach wie vor seine Wohnung, und ich finde das Konzept super. Ich finde es sehr schön, wenn wir phasenweise einen gemeinsamen Haushalt haben, und gleichzeitig hat jeder auch sein Leben. Dann kann man sich mal wieder abholen zum Abendessen." Ob Ruby O. Fee das genauso sieht? Mit Matthias zusammenzuwohnen würde dabei gar nicht so schwierig sein, denn der Star ist ganz pflegeleicht – findet er selber.

Lachen ist gut

So beschreibt er sich ganz bescheiden: "Ich bin ganz humorvoll und in Ordnung und verantwortungsbewusst, kann aber auch sehr ungeduldig sein. Manchmal habe ich vielleicht doch auch ein zu großes Ego und drehe mich zu sehr um mich selbst, anstatt dass ich mal kurz die Klappe halte. Immerhin bin ich kritikfähig. Alles in allem doch eine ziemlich ausgewogene Kombination." Doch auch ohne ein gemeinsames Zuhause haben die beiden genug gemein, wie Ruby zuvor bereits erklärte: "Die Schauspielerei ist tatsächlich ein grundsätzliches Thema bei uns. Wir schauen Filme gerne gemeinsam, reden darüber und analysieren sie. Wir können viel voneinander lernen. (…) Zusammen lachen ist eines der schönsten Dinge. Humor hält die Beziehung am Leben."

