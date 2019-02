Allgemein | STAR NEWS

Matthias Schweighöfer: Liebe mit Ruby O. Fee offiziell bestätigt!

Der deutsche Kino-Schauspieler Matthias Schweighöfer (37) und seine neue Freundin Ruby O. Fee (23) haben ihre Liebesbeziehung mit einer Schwarz-Weiß-Fotografie via Instagram nun endlich offiziell gemacht.

Intimer Schnappschuss

Aber nicht nur der '100 Dinge'-Schauspieler hat sich für die Bekanntgabe der Beziehung die sozialen Medien ausgesucht, sondern natürlich auch die 23-jährige Brünette. Auf dem Foto sind Matthias und Ruby in einem Auto zu sehen. Er sitzt, während sie mit dem Rücken zur Kamera gedreht ist und sich in seine Arme schmiegt.

Erfolgreiche Schauspielerin

Obwohl die aus Costa Rica stammende Schauspielerin den meisten Fernsehzuschauern in Deutschland noch nicht bekannt ist, spielte Ruby bereits in weltweit erfolgreichen Filmen wie 'Polar', an der Seite von Mads Mikkelsen (53), oder 'Die Ketzerbraut' mit.

Blitz-Verlobung?

Jetzt hat sich die junge Schauspielerin ins Herz von Matthias Schweighöfer gespielt. Und der scheint von seiner neuen Freundin ganz besonders angetan zu sein: Laut 'BILD'-Informationen wurden die beiden offenbar bei einem gemeinsamen Spaziergang an der Hamburger Alster gesichtet, während er plötzlich vor ihr auf die Knie ging – angeblich mit Ring.

Ob Matthias und Ruby nun wirklich verlobt sind und ob nun auf die Blitz-Liebe eine Blitz-Hochzeit folgt, darauf gab es von beiden noch kein Statement, allerdings dementierte Schweighöfers Management bisher die romantischen Gerüchte. Verliebt ist das Paar aber zweifellos nun auch öffentlich!

