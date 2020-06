Allgemein | STAR NEWS

Matthias Mangiapane: Polizeieinsatz nach Restaurant-Streit

DE German Stars - Am Samstag (20. Juni) gab es scheinbar so richtig Zoff im Fischerei Bistro am Tegernsee. Im Mittelpunkt: Der ehemalige Dschungelcamper Matthias Mangiapane (36) und sein Bodyguard auf der einen Seite, Modeexperte Luca Bazzanella und sein Mann auf der anderen.

Die Polizei nahm nur die Personalien auf

Gegenüber 'Bild' beschrieben Zeugen, dass sich die Parteien bereits im Restaurant beschimpft hatten. Nachdem Matthias einem Gast dann angeblich Gewalt angedroht hatte, wurde ihm Hausverbot erteilt, Bazzanella hingegen durfte bleiben. Doch damit war der Streit noch nicht ausgestanden, denn Zeugen berichten weiter, dass der Reality-Star sich draußen auf das Auto von Bazzanella gesetzt haben soll. Daraufhin kam es zu Schubsereien zwischen den Männern. Schließlich rief jemand die Polizei, doch die zog nach Aufnahme der Personalien wieder ab — niemand hatte Anzeige erstattet.

Matthias Mangiapane fühlt sich unschuldig

"Ich kann bestätigen, dass es den polizeilichen Einsatz gegeben hat. Da aber keine Straftaten vorgefallen sind, wurden keine polizeilichen Maßnahmen getroffen", zitiert 'Bild' den Polizeisprecher Andreas Löffler. Matthias Mangiapane will derweil nichts von angeblichem Fehlverhalten wissen: "Wir hatten nur Fisch und Hummer. Und wir haben Dom Perignon, also Champagner, getrunken. Und ich habe doch überhaupt nichts gesagt." Auf den Videos, die andere Gäste von dem Vorfall gemacht hatten, ist nur die Reaktion des Bodyguards zu sehen. "Der Typ will doch nur Aufmerksamkeit haben, weil er ein Modelabel lancieren will", so der Beschuldigte weiter gegenüber 'Bild'. "Ich soll die schwule Community beschmutzen? Das sehe ich nicht so. Damit habe ich doch überhaupt nichts zu tun." Luca Bazzanella sieht Matthias Mangiapane derweil voll in der Verantwortung: "Selbst ein Hausverbot hielt ihn nicht davon ab, weiter zu pöbeln."

Weitere Artikel