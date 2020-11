Allgemein | STAR NEWS

Matthew McConaughey: Schwer enttäuscht von der eigenen Mutter

DE Showbiz - Als Matthew McConaughey (51) 1996 mit dem Thriller 'Die Jury' der große Durchbruch in Hollywood gelang, freute sich seine Mutter mit ihm. Allerdings wurde dem Schauspieler der Enthusiasmus seiner Mutter irgendwann suspekt, sodass er acht Jahre lang keinen Kontakt mehr mit ihr hatte.

Matthew McConaughey fühlte sich ausgenutzt

Bei Jada Pinkett Smiths 'Red Table Talk' erinnert sich Matthew an diese schwierige Zeit, in der er sich von seiner Mutter Kay ausgenutzt fühlte. "Ich machte damals meinen wöchentlichen Sonntagsanruf bei meiner Mutter… meine Mutter nahm nicht ab, sondern ein Fan meines Ruhms ging ran", erklärte er. "Ich versuchte selbst, ein Gleichgewicht zu finden mit dem Erfolg und ich vertraute ihr Dinge an, und wie naiv auch immer das gewesen sein mag – heute können wir darüber laut lachen –, manche dieser Dinge landeten drei Tage später in den Abendnachrichten."

So erinnerte er sich noch heute mit Grausen an die Hausführung, die seine Mutter für die TV-Show 'Hard Copy' machte – und stolz Matthews Schlafzimmer und Badezimmer präsentierte. "Mum wies die Kamera an, 'Hier ist das Bett, wo ich ihn auf Michelle erwischte, aber das war nicht schlimm, er hielt eh nicht durch. Und hier ist das Bad, ich kam einmal rein und erwischte ihn bei Sie wissen schon'. Und ich dachte nur 'Verdammte Sch***, Mum!'"

Versöhnung nach acht Jahren Sendepause

Mittlerweile sind die Wunden verheilt, die die mütterlichen Vertrauensbrüche geschlagen hatten. Kay gab im Rückblick zähneknirschend zu: "Ich habe wohl seinen Ruhm mehr genossen als er selbst." Doch das ist mittlerweile vergeben und vergessen. Matthew McConaughey nimmt seine attraktive Mutter gern auf glanzvolle Events mit und erlaubt ihr, an seinem Leben teilzuhaben. Inzwischen scheint er über den Dingen zu stehen, was die Faszination des Hollywood-Glamours anbelangt: "Ich sage ihr 'Mum, ab auf den roten Teppich, erzähl ihnen alles, was du willst'. Und seitdem läuft es bestens."