Matt Goss: Wie der Bros-Star einen Selbstmord verhinderte

DE Showbiz - Matt Goss (51) zögerte zum Glück nicht lange, als er während eines Instagram-Live-Chats die Worte eines weiblichen Fans las. So konnte der Sänger der einstigen Boyband Bros ('When Will I Be Famous') wohl einen Suizid verhindern und der Frau das Leben retten.

Matt Goss reagierte sofort auf den Hilferuf

Während Matt im vergangenen Monat (20. Mai) mit Bros-Fans chattete, stach ihm ein Posting ins Auge – eine Frau deutete an, dass sie aus dem Leben scheiden wollte. Da fackelte der Sänger zum Glück nicht lange.

"Die Nachricht dieser Dame besagte, dass sie Schluss machen wollte mit allem. Mir blieb fast das Herz stehen. Ich konnte das nicht ignorieren und stoppte alles, kontaktierte die Frau und sie steckte tatsächlich in einer Menge Schwierigkeiten", beschrieb Matt Goss die Situation gegenüber der 'Daily Mail'. "Sie war in ihrem Haus und es ging ihr nicht gut. Ich sagte ihr, wenn sie in Gefahr sei, müsste ich die Behörden informieren – die Polizei, den Notarzt, alles."

Matt sprach der Frau 20 Minuten lang Mut zu

"Ich machte ihr den ernst der Lage klar und ich glaube, sie war erleichtert. Sie wollte, dass ihr jemand zuhört", sagte der aufmerksame Sänger. Nachdem er 20 Minuten mit ihr geredet hatte, beruhigte sich die Frau. Sie fühle sich besser, weil sie sich geliebt fühle, sagte sie. Dennoch rief Matt Goss sie noch einige Male an, um sicherzustellen, dass es ihr immer noch gut ging.

Die Frau bezeichnete Matt Goss als einen "echten Gentleman" und beteuerte, dass sie ihm ewig für seine Anteilnahme dankbar sein werde.

