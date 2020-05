Allgemein | STAR NEWS

Mary-Kate Olsen: Scheidung endlich erfolgreich eingereicht

DE Showbiz - Mary-Kate Olsen (33) und Olivier Sarkozy (50) sind nicht länger zusammen. Bereits in der vergangenen Woche wurde publik, dass sich das ehemalige Paar zerstritten und ein hässlicher Rosenkrieg begonnen hat. Die ehemalige Schauspielerin hatte versucht, in New York City die Scheidung einzureichen.

Niemand wollte Mary-Kate Olsen helfen

Das Gesuch konnte jedoch nicht entgegen genommen werden, da die Ressourcen bei Gericht aufgrund der aktuell grassierenden Pandemie stark limitiert sind. Mary-Kate versuchte daraufhin, ein Eilgesuch einzureichen. Ihr Grund: Olivier habe ihr ein Ultimatum gesetzt, aus der gemeinsamen Wohnung im Big Apple auszuziehen. Sollte ihr Gesuch als Schutz nicht akzeptiert werden, riskiere Mary-Kate die Obdachlosigkeit. Doch auch dieses Gesuch wurde abgelehnt.

Nach zwei Anläufen

Jetzt kann die Designerin zumindest einen Teilerfolg feiern, denn als am Montag (25. Mai) die Gerichte wieder öffneten, sei Mary-Kates Scheidung eingereicht werden, wie die 'New York Post' berichtet. Damit kann das Verfahren begonnen werden, das aus dem Ehepaar geschiedene Leute macht – auch wenn es Monate dauern wird, bis das auch auf dem Papier verzeichnet wird. Mary-Kate Olsen hat sich noch nicht öffentlich zur Trennung vom Bruder des ehemaligen französischen Präsidenten Nicolas Sarkozy geäußert.