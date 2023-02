Allgemein | STAR NEWS

Martin Rütter fordert: Hundeführerschein für Enisa Bukvic!

DE Deutsche Promis - Martin Rütter (52) nahm sich mal wieder eine prominente Hundebesitzerin vor, um zu zeigen, wie man es nicht machen sollen. Das Wohl der Vierbeiner liegt dem TV-Hundetrainer am Herzen. Dieses Mal regte er sich über die YouTuberin Enisa Bukvic auf.

Keine Lust auf Training

Die Influencerin lebt mit Partner und drei Hunden in Dubai. Einer ihrer Hunde nimmt das Training nicht so an wie gehofft, und das Model hat dann eine einfache Lösung, wie sie ihren Followern mitteilte: "Bin zum Trainer gegangen und glaube, wir werden den Kleinen bald da lassen, damit die einen Monat lang ein Trainingscamp machen können." Selbst nicht die Zeit investieren, um den Hund die nötigen Sicherheit zu geben – das kam beim Hundeprofi gar nicht gut an. "Keine Lust auf Training, Hund an jemanden abgeben und hoffen, das Tier sei danach erzogen", schrieb er auf Instagram und plädierte für einen Hundeführerschein, also einen Kurs für alle künftige Hundebesitzer*innen, bevor sie sich überhaupt einen Vierbeiner zulegen.

Martin Rütter hat ein Auge auf prominente Hundebesitzer*innen

Nun hat Martin Rütter eine gewisse Macht, wenn er zum Wohle der Hunde Kritik übt, und viele seiner Fans sind dann auch gleich dabei, die von ihm Kritisierten auch noch einmal öffentlich zu beschämen oder niederzumachen. Auch Enisa bekam jede Menge solcher Nachrichten und musste klarstellen, dass sie ihre Hunde nicht abgebe, sondern sie selbstverständlich auch trainiere. Sie verstehe die Aufregung nicht. An Martin Rütter gewandt, schrieb sie "Deine Taten haben Konsequenzen". Sie hätte sich lieber eine private Kritik gewünscht.

Auch Reality-Star Iris Klein machte sich nicht zur Freundin des Entertainers, als er mitbekam, dass sie in ihrem Haus bestimmte Bereiche mit Stromzäunen umgab, damit die Hunde sich dort nicht niederlassen. "Mal unter uns, finde nur ich komplett behämmert, sich das Haus mit Stromzäunen zu dekorieren, weil man seine Hunde nicht vernünftig auslastet? Und finde nur ich absolut bizarr, mit welchem Selbstverständnis Menschen voller Euphorie komplett verunsicherte Hunde präsentieren?", regte sich der Wahl-Kölner auf Social Media auf. Auch die Mutter von Daniela Katzenberger bekam daraufhin jede Menge Hassmail, zeigte sich aber uneinsichtig.

Aber Martin Rütter wird wohl weitermachen und nicht nur für prominente Hundebesitzer*innen einen Hundeführerschein fordern, wenn sie in seinen Augen hundeuntauglich sind.

Bild: Jörg Carstensen/picture-alliance/Cover Images

Artikel zum Thema Martin Rütter: Die große Enttäuschung nach dem Hunde-Boom