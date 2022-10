Allgemein | STAR NEWS

Mark Ronson wird Papa: Die Mutter ist Meryl Streeps Tochter Grace Gummer

DE Showbiz - Bald klingt anstelle von heißen Beats Babygeschrei durchs Haus: Mark Ronson (47) und Grace Gummer (36) werden zum ersten Mal Eltern. Der DJ und Produzent ('Uptown Funk') und die Schauspielerin ('Let The Right One In') wurden diese Woche in New York auf dem roten Teppich gesichtet, als sie die Party zum 50. Jubiläum der Zeitschrift 'W' besuchten.

Grace Gummer auf dem roten Teppich

Dabei konnte man unter Graces engem roten T-Shirt-Kleid deutlich den Babybauch erkennen. Am Donnerstag (13. Oktober) meldeten sowohl 'Page Six' als auch 'People' unter Berufung auf Insiderquellen, dass die Tochter von Superstar Meryl Streep schwanger sei. Bislang gibt es noch keine Bestätigung der werdenden Eltern oder ihrer Sprecher*innen. Mark und Grace leben ihr Leben bevorzugt abseits des Presserummels. An seinem Geburtstag letztes Jahr hatte der Brite verkündet, dass er und Grace verheiratet seien. Die Hochzeit soll im August in New York stattgefunden haben.

Mark Ronsons Liebeserklärung

Damals schrieb Mark Ronson: "An meine wahrste Liebe…du hast mein 45. zum großartigsten Jahr meines Lebens gemacht. Und ich bin mir sicher, dass ich 45 Jahre brauchte, um zu einem Mann zu werden, der deine Liebe verdient." Für beide war es die zweite Ehe. Grace Gummer war für ganze 42 Tage mit dem Musiker Tay Strathairn verheiratet. Der Musikproduzent schaffte mit der französischen Schauspielerin Joséphine de La Baume immerhin sieben Jahre. Das Paar trennte sich 2018. Grace Gummer und Mark Ronson war ein Jahr zusammen, bevor sie heirateten.

