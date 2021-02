Allgemein | STAR NEWS

Mark Keller: Das traurige Geheimnis hinter den fröhlichen Videos

DE Deutsche Promis - Schauspieler Mark Keller (55) ist nicht nur im TV ein Hit: Schon seit geraumer Weile erobert der 'Bergdoktor'-Star auch gemeinsam mit seinen Söhnen Aaron (28) und Joshua (24) Social Media. Das gut durchtrainierte Herren-Trio lockert den Lockdown für seine Follower mit kreativen athletischen Tanzeinlagen auf.

Showbiz liegt in der Familie

Das macht nicht nur gute Laune, sondern stärkt auch den Familienzusammenhalt, erklärt der Schauspieler ('Alarm für Cobra 11') im Gespräch mit 'Bunte': "Wir hängen wirklich die meiste Zeit zusammen ab und das war schon immer so. Aaron stand das erste Mal mit mir auf der Bühne, als er acht Jahre alt war. Er hat das Showtalent von mir geerbt." Hier geht die Showbranche in die nächste Generation, denn noch in diesem Jahr soll Aaron seine erste CD herausbringen, wie er selbst erzählt: "Ich arbeite schon lange an meiner Musik." Er sei sich zunächst nicht sicher gewesen, ob er auf Deutsch oder Englisch singen sollte, hat sich jetzt aber für seine Muttersprache entschieden.

Mark Keller will Menschen Freude machen

Seinen Bruder Joshua zog es derweil in eine bodenständigere Branche: "Ich habe einen Job in einer Immobilienfirma." Dennoch war er es, der laut Papa Mark Keller die Idee zu den Tanzeinlagen der 'Los Kelleros' hatte. "Irgendwann kam er zu mir, zeigte mir TikTok und meinte: 'Vater, so etwas müssen wir machen'", erinnert sich Mark an den großen Moment. Die drei hätten sich einfach ein paar Moves ausgedacht und los gings: "Die Menschen werden ja den ganzen Tag mit Angst-Nachrichten zugeballert. Vielleicht feiern sie uns deswegen so."

Dabei ist auch im Hause Keller nicht alles unbeschwert: Mark Kellers Frau Tülin ist schwer krank, seit Jahren ein Pflegefall: "Sie hat seit 20 Jahren eine schwere, chronische Krankheit." Mark hält seine Freundin Anna derweil aus dem Rampenlicht heraus. "Ich bin sehr dankbar, dass sie es schon so lange mit mir aushält, denn ich bin ja ständig unterwegs. Sie unterstützt mich sehr", so der Schauspieler.

