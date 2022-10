Allgemein | STAR NEWS

Mark Hoppus: Ein einem Buch verarbeitet der Blink-182-Star seine Krebserkrankung

DE Showbiz - Gute Nachrichten: Blink-182-Rocker Mark Hoppus (50) will ein Buch über sein Leben herausbringen und da dürfen auch die letzten schweren Jahre, die er durchstehen musste, nicht fehlen.

Nicht mehr so viel Angst

Beim Musiker wurde ein diffuses großzelliges B-Zell-Lymphom im Stadium 4 entdeckt. Doch zum Glück schlug die Behandlung dagegen an und seit September 2021 ist der Bassist wieder krebsfrei. Dieser Schrecken ist schon ein Buch wert. "Ich bin noch nicht so weit, aber ich schreibe ein Buch über mein Leben und meine Erfahrungen mit Blink und über das, was ich im letzten Jahr oder so durchgemacht habe" verriet der Amerikaner dem 'Hollywood Reporter'. Für ihn ist es wichtig, anderen Mut zu machen. "Ich hörte auf, so viel Angst zu haben, und begann zu denken: 'Okay, lass mal sehen, wie wir das durchstehen können, indem wir meine Geschichte teilen.'"

Mark Hoppus verriet versehentlich seine Krebserkrankung

Eigentlich war es gar nicht geplant, dass die Welt von seiner Krankheit wissen sollte. "Ich saß auf dem Krankenhausstuhl für meine dritte Chemo-Sitzung, als ich es versehentlich auf Instagram postete", schilderte der Star sein vermeintliches Missgeschick. "Ich weiß noch, wie ich es angestarrt habe und die Leute dann anriefen, wie mein Pressesprecher, mein Manager und meine Freunde. Dieses Gefühl: 'Oh, verdammt, ich habe es wirklich vermasselt'." Aber dem war gar nicht so, denn von nun an musste er die Krankheit nicht allein angehen, sondern bekam Hilfe. "Sobald es herauskam, gab es so einen überwältigenden Erguss an Unterstützung und Liebe, nicht nur von der Welt im Allgemeinen und den Leuten auf Instagram und Twitter und Discord, sondern auch von alten Freunden, mit denen ich mich vor 20 Jahren zerstritten hatte", freute sich der Rockstar. "Sie kamen zurück in mein Leben und zu diesem Zeitpunkt hatte ich das Gefühl, dass ich die Kurve gekriegt habe." Wünschen wir Mark Hoppus, dass er weiterhin gesund bleibt.

