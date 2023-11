Allgemein | STAR NEWS

Mario und Ann-Kathrin Götze über Frühgeburten: Es kann jedem passieren

DE Deutsche Promis - Mario (31) und Ann-Kathrin Götze (33) schweben im siebten Himmel, seit im Oktober ihre kleine Gioia geboren wurde. Denn für den Fußballer und seine Model-Frau war es wichtig, dass die Kleine pünktlich zur Welt kam. So etwas ist nicht selbstverständlich, schließlich war Gioias Bruder Rome (3) ein Frühchen und musste die ersten Wochen seines Lebens im Krankenhaus verbringen.

Automatisch eine Risiko-Schwangerschaft

Und so war die zweite Schwangerschaft eher von Vorsicht geprägt. "Dadurch, dass unser Sohn bei der ersten Schwangerschaft viel zu früh auf die Welt gekommen ist, war die zweite Schwangerschaft automatisch eine Hochrisikoschwangerschaft", berichtete die stolze Mama 'Gala'. "Wir hatten deutlich mehr Kontrolluntersuchungen, um sicher zu gehen, dass es unserer Tochter gut geht und es ihr an nichts fehlt. Am Ende ist zum Glück alles positiv verlaufen, worüber wir unheimlich glücklich sind." Rome sei auch schon sehr in die Rolle des großen Bruders hineingewachsen und ließe seine kleine Schwester nicht mehr aus den Augen.

Mario und Ann-Kathrin Götze wollen aufklären

Aber ihre Erfahrung mit der ersten Geburt haben den Kicker und seine Frau so geprägt, dass sie helfen wollen. Mario und Ann-Kathrin Götze fördern eine Frühchen-Kampagne, um anderen Menschen in einer ähnlichen Lage zu helfen. "Die Unterstützung der Kampagne ist uns deshalb so wichtig, da so eine Geburt wie wir sie damals erlebt haben jedem passieren kann", betonte die Influencerin. "In dem wir dazu beitragen mehr Aufmerksamkeit für das Thema zu generieren, können sich werdende Eltern auch besser informieren. Unsere Erfahrungen aus der Zeit möchten wir gerne teilen, um so vielen werdenden Eltern einen Teil ihrer Sorgen zu nehmen."

Was die Zukunft des neuesten Mitglieds der Familie betrifft, ist sich zumindest der Arbeitgeber des Mittelfeldstars sicher. Eintracht Frankfurt begrüßte die Tochter von Mario und Ann-Kathrin Götze nämlich mit den Worten: "Willkommen auf der Welt, kleine Junior-Adlerin.”

Bild: picture alliance / Geisler-Fotopress | Nicole Kubelka/Geisler-Fotopress