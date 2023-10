Allgemein | STAR NEWS

Mariella Ahrens will Vorbild sein: „Prominente sollten mit gutem Beispiel vorangehen“

DE Deutsche Promis - Mariella Ahrens (54) ist als Schauspielerin eine viel beschäftigte und gefragte Frau. Dennoch hat der TV-Star immer noch Zeit für andere Menschen, engagiert sich auch aktiv. Auf einer Charity-Gala des Vereins Laughing Hearts e.V., der sich für benachteiligte Jugendliche ein einsetzt, sprach die Darstellerin mit 'Bunte' darüber, was ihr am Herzen liegt.

Einsatz für Kids und Senior*innen

"Diese Wohltätigkeitsorganisation setzt sich aktiv dafür ein, benachteiligten Kindern und Jugendlichen aus Berlin zu helfen und ihnen die Chance auf ein besseres Leben zu bieten", so der Star über Laughing Hearts. "Kinder sind schließlich diejenigen, die sich nicht selbst aus schwierigen Situationen befreien können, und wir sollten alles in unserer Macht Stehende tun, um sie zu unterstützen." Mariella Ahrens weiß allerdings, dass auch ältere Menschen Hilfe brauchen. Schon 2005 gründete sie den Verein Lebensherbst e.V. "da ich durch die Medien von den Zuständen in Seniorenheimen erfahren habe. Ich war tief berührt und wollte unbedingt helfen." Nachdem sie keine Organisation fand, bei der sie sich für dieses Anliegen engagieren konnte, gründete sie einfach selbst eine.

Mariella Ahrens wuchs bei ihren Großeltern auf

“Da ich selbst bei meinen Großeltern aufgewachsen bin, war diese Motivation sehr persönlich für mich", so Mariella Ahrens, die zudem der Meinung ist, dass gerade Promis mit verstärktem Engagement ein Vorbild abgeben sollten. "Prominente haben eine Vorbildfunktion und sollten mit gutem Beispiel vorangehen, indem sie auf soziale Anliegen aufmerksam machen und Hilfe leisten. Viele Menschen sind oft so sehr mit ihrem eigenen Leben beschäftigt, dass sie die Notwendigkeit, anderen zu helfen, aus den Augen verlieren." Gerade deshalb sollten wir "die Welt um uns herum im Blick behalten und aktiv unterstützen", findet Mariella Ahrens.

Bild: FrankHoermann/SVEN SIMON/picture-alliance/Cover Images