Marie Nasemann verteidigt ihr Busen-Foto

DE German Stars - Mit einem Instagram-Foto hat 'GZSZ'-Star Marie Nasemann (30) für reichlich Aufsehen gesorgt und zahlreiche Diskussionen entfacht. Das war auch die Absicht ihres Posts - allerdings sorgte das Foto und nicht der Inhalt ihres Kommentars für Schlagzeilen. Und das wiederum war so nicht geplant von Marie.

Das berüchtigte Foto

Bei dem Foto handelt es sich um eine Aufnahme der Schauspielerin, die auf einem Stuhl sitzt und provokativ in die Kamera blickt. Sie trägt eine Jeans sowie ein Jeanshemd, dessen Knöpfe offen sind und den Blick auf ihren Brustansatz freigeben. Mit dem Foto wollte Marie eigentlich auf ein Umweltproblem aufmerksam machen. "Alle 60 Sekunden wird eine neue Jeans gekauft. Das macht 2 Milliarden neue Jeans pro Jahr. Jede/r Deutsche hat im Schnitt 7 Jeans im Schrank. Kaum ein Kleidungsstück ist allgegenwärtiger und braucht mehr Ressourcen als Denim. Zum Vergleich: Der Wasserverbrauch einer Jeans entspricht ungefähr der Menge an Wasser, die ein Mensch in 7 Jahren trinkt!" schreibt sie und wirbt anschließend für ein Wasserspende-Projekt.

Während die Darstellerin viel Lob für ihren Post erhält, kritisieren andere User das sexy Foto. So eröffnet ein Follower mit einem kritischen Kommentar zur ihrem Dekolletee eine hitzige Diskussion darüber, wie sexy ernste Inhalte eigentlich sein dürfen.

Das war so nicht geplant

Offenbar beschäftigte Marie die hitzige Diskussion so sehr, dass sie einige Tage später erneut das Bild postete und ihren Ausschnitt extra heran zoomte. "Ich war ziemlich erstaunt, als ich neulich festgestellt habe, dass unter einem Posting zum Thema Wasserverbrauch in der Jeansproduktion eine Diskussion losging, ob es nun angebracht sei, dass man meinen Brustansatz ("meine Brüste/Glocken/Boobs/Hupen") auf dem Foto sieht oder nicht", schreibt sie dazu und versichert, bei der Produktion des Fotos nicht eine Sekunde daran gedacht zu haben.

Marie Nasemann erklärt sich

Doch die Verbindung von Weiblichkeit mit wichtigen Themen sei für sie kein Widerspruch. "Weshalb es nun fehl am Platz sei, sich bei 'so einem Thema' sexy zu zeigen, verstehe ich nicht. Nach dem Motto: Ernster Inhalt und weibliche, sekundäre Geschlechtsmerkmale gehen nicht unter einen Hut. Warum eigentlich? Weil sexy Frauen nicht schlau sein dürfen? Weil sexy Frauen nicht zu einer Spendenaktion aufrufen dürfen? Entweder sexy gekleidet und dumm oder seriös gekleidet und klug? Was anderes geht nicht! Wieso darf unsere Bundeskanzlerin nicht Ausschnitt tragen, ohne dass die ganze Nation darüber spricht? Darf eine Bundeskanzlerin nicht seriös, klug und trotzdem auch mal sexy sein? Ist das einfach ein Attribut zu viel?"

Sicherlich ist mit dem erneuten Post von Marie Nasemann das Thema nicht erledigt und wird noch weiterhin für reichlich Diskussionsstoff sorgen.