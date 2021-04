Allgemein | STAR NEWS

Marie Nasemann: Baby Nr. 2 ist unterwegs

DE Deutsche Promis - Wenn es um die Erweiterung ihrer Familie geht, verschwendet Marie Nasemann (32) keine Zeit. Ihr kleiner Sohn hat noch nicht einmal seinen ersten Geburtstag gefeiert, doch das Model hat bereits wieder aufregende Neuigkeiten für seine Fans.

"Schnell noch mal gezeugt"

In der neuesten Folge ihres Podcasts 'Drei ist 'ne Party' verriet die ehemalige 'GNTM'-Kandidatin, dass schon wieder Nachwuchs unterwegs ist. "Wohlgemerkt: Unser Sohn ist jetzt noch nicht mal ein Jahr alt. Der wird am 17. April ein Jahr alt", fügte ihr Verlobter Sebastian Tigges hinzu, mit dem sie im Podcast jede Woche über Freud und Leid des Familienlebens reflektiert. Marie soll bereits im vierten Monat sein. "Wir haben also genau das Gegenteil gemacht, statt ein Einzelkind zu haben, haben wir sehr schnell noch mal gezeugt", so die werdende Mutter.

Marie Nasemann hatte keine leichte Schwangerschaft

Bleibt zu hoffen, dass ihre zweite Schwangerschaft etwas problemloser verläuft als die mit Kind Nr. 1. So hatte Marie Nasemann unter anderem mit heftiger Schwangerschaftsübelkeit zu kämpfen, litt zudem an starkem Haarausfall. Zuvor hatten Follower bereits mit dem Model gelitten, welches 2019 eine Fehlgeburt verwinden musste und offen auf Social Media darüber sprach. "Ich wünschte, ich hätte die Geschichten, die mir im Nachhinein Freunde erzählt haben, schon früher gehört", schrieb sie damals.

Umso mehr freut sich die Familie jetzt auf Baby Nr. 2. Und Marie Nasemann wird ihre Fans sicher über Instagram und ihren Podcast auf dem Laufenden halten.