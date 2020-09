Allgemein | STAR NEWS

DE German Stars - Wenn Kinder ins Leben kommen, verändert sich viel. Diese Erfahrung macht zurzeit auch Marie Nasemann (31). Die ehemalige Kandidatin von 'Germany's Next Topmodel' wurde im April 2020 Mutter eines Sohnes.

Klar, dass ihre über 150.000 Follower seitdem auch gelegentlich mal Babybilder zu sehen bekommen. Doch im Gegensatz zu vielen anderen Promis, die ihre Kids quasi auf Instagram großziehen, tut sich der Star ein wenig schwer damit. Mehr noch, ihre gesamte Ansicht über die ständig expandierende Social-Media-Plattform hat sich geändert. "Instagram sollte Spaß machen und hat es mir bisher auch immer. Aber ich muss zugeben, dass ich zum ersten Mal an einem Punkt bin, an dem ich mir überlege, mal eine Pause zu machen", schrieb Marie am Donnerstag (3. September).

Instagram fühle sich für sie komisch an, so die Schauspielerin ('Arman's Secret'). Das liege daran, dass sie jetzt Mutter sei. "Obwohl ich die Momente mit meinem Baby natürlich am liebsten ganz intim und ohne Handy erlebe, erwische ich mich dabei, wie ich mich verpflichtet fühle, auch Fotos und Stories mit meinem Baby zu posten, wenn ich viel von der Arbeit poste." Dabei fühle sie sich unter Druck gesetzt. "Ich stehe ständig unter Beobachtung und habe das Gefühl, zeigen zu müssen, wie sehr ich die Momente mit meinem Baby genieße."

Zwar seien viele Kommentare aufmunternd und positiv, aber eben nicht alle. Sie müsse lernen, diese Hater an sich abprallen zu lassen. Hoffentlich gelingt es Marie Nasemann, denn ihre Follower würden ihre Postings sicher vermissen.