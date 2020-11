Allgemein | STAR NEWS

Marie Nasemann: “An Stoffwindeln sind wir gescheitert”

DE German Stars - Marie Nasemann (31) lebt so nachhaltig, wie sie es nur kann. Das ist gerade mit einem Baby nicht einfach, denn das Model ist im April dieses Jahres Mutter eines kleinen Sohnes geworden. Der stellt sie ökologisch schon einmal vor Herausforderungen.

Marie Nasemann vergisst schon mal etwas

Das gibt Marie ganz offen im Gespräch mit 'BRIGITTE BE GREEN' zu, der sie einen Einblick in ihren Alltag gibt. Der ist ganz schön aufreibend, und das Model muss an viele Dinge gleichzeitig denken. Dass der Terminkalender aufgrund der Pandemie etwas weniger voll ist als sonst üblich hilft zwar ein wenig, doch der kleine Sonnenschein hält die Mama genug auf Trab: "Durch Corona hat sich in puncto Nachhaltigkeit bei mir nicht viel verändert. Allerdings hatte der Nachwuchs ein paar negative Auswirkungen auf meinen ökologischen Fußabdruck: Wir sind an den Stoffwindeln gescheitert und ich muss gerade an so viele Dinge denken, wenn ich aus dem Haus gehe, dass ich meinen To-go-Becher ständig vergesse."

Jeder muss helfen

Dann ärgert sich Marie Nasemann selber, denn sie weiß, dass ein jeder Bürger seinen Beitrag zur Verlangsamung des Klimawandels beitragen muss – ansonsten wird es schnell zappenduster: "Man sollte einfach ehrlich mit sich sein: Was kann ich selbst tun, wo bin ich zu Einschränkungen bereit? [...] Ich schätze, erst wenn es uns hier so richtig an den Kragen geht, sind wir bereit, etwas zu ändern. Dann gehen die größten Umstellungen und Einschränkungen ganz flott, wie man jetzt mit der Pandemie gesehen hat."