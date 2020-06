Allgemein | STAR NEWS

Maria Höfl-Riesch: “Manchmal hilft ein großer Knall in der Beziehung”

DE German Stars - Maria Höfl-Riesch (35) und ihr Mann Marcus Höfl sind seit zehn Jahren ein Paar, im April diesen Jahres feierten sie ihren neunten Hochzeitstag. Doch wie in so vielen Beziehungen gab es auch bei der Ski-Olympiasiegerin Höhen und Tiefen in der Ehe, 2018 hatte Maria sogar öffentlich bestätigt, in einer Ehekrise zu stecken.

So hat Maria Höfl-Riesch ihre Ehe gerettet

Die Krise haben Maria und Marcus aber erfolgreich überwunden und sind gestärkt aus dieser Zeit hervorgegangen. "Manchmal hilft ein großer Knall in der Beziehung", erklärt sie im 'BUNTE'-Interview. "Entweder geht man danach getrennte Wege oder man setzt sich hin und redet endlich offen miteinander. Auch hilft es, wenn jeder mal in sich geht und bestimmte Dinge mit sich selbst klärt und ordnet. So haben wir es geschafft, unsere Ehe zu retten."

Gemeinsam schaffen wir alles

Seit der Beziehungskrise hat Maria das Gefühl, dass ihr Mann intensiver auf ihre Bedürfnisse eingehe und lockerer geworden sei. Außerdem haben sie es geschafft, Privates und Geschäftliches besser voneinander zu trennen. "Wir sind uns sicher, dass wir gemeinsam alt werden", ist Marcus überzeugt. Die gemeinsame Quarantäne, während der die beiden im Zuge von Marias Corona-Erkrankung 14 Tage die Wohnung hüten mussten, sei ein weiterer Beweis dafür, wie harmonisch ihre Beziehung jetzt wieder ist. "Ist eine Partnerschaft da nicht intakt, steht man das kaum durch", findet Marcus und Maria Höfl-Riesch bestätigt: "Uns wurde mal wieder bewusst, dass wir gemeinsam alles schaffen können. Die intensive Zeit zu Hause tat uns gut. Wir haben kein einziges Mal gestritten.“