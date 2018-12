Allgemein | STAR NEWS

Maria Furtwängler: Teamworkerin, aber Alphatier

Maria Furtwängler (52) gibt gerne den Ton an.

Die Darstellerin ist als Ermittlerin im ‘Tatort’ zu sehen. Eine Folge des erfolgreichen Formates kann man nur auf die Beine stellen, wenn man eng mit einem mehrköpfigen Team aus Kollegen, Redakteuren, Produzenten und Regisseuren zusammenarbeitet. Das kann manch einem Schauspieler schnell einmal über den Kopf wachsen. Maria weiß aber, wie es geht, und rühmt sich damit, eine gute Teamworkerin zu sein, die auch gerne den Weg weist. Auf einem Pressetermin in Hamburg erklärte Maria zu ihrer Arbeitsauffassung: "Ich glaube, ich bin eine absolute Teamworkerin – aber auch jemand, der vorneweg geht. Eigentlich also eine Kombination aus beidem. Ich habe aber nicht die Überheblichkeit von Charlotte Lindholm, zu glauben, dass ich sowieso die Beste bin."

Als Alphatier wird Maria ihre Wünsche gegenüber ihren Vorgesetzten schon deutlich machen. Erst im vergangenen Jahr hatte sie gehofft, dass ihr ‘Tatort’ mal etwas lockerer wird und ihr auch die Gelegenheit gibt, ihre komische Seite zu zeigen – denn der 25. Fall, ‘Der Fall Holdt’, sei für sie schon arg düster gewesen, wie sie gegenüber der ‘Berliner Zeitung’ zugab: "Mir tut Charlotte leid, wenn ich sie sehe, denke ich manchmal: Was für eine arme Sau! In Zukunft wünsche ich mir, dass es auch mal ein bisschen in die humoristische Ecke geht."

© Cover Media