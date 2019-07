Allgemein | STAR NEWS

Margot Robbie: ‘Barbie’-Skript von Greta Gerwig

Margot Robbie (29) hat sich in den vergangenen Jahren zu einer der beliebtesten und gefragtesten Schauspielerinnen der Gegenwart entwickelt. So kommt es, dass sie nun die Hauptrolle in dem bereits berüchtigten 'Barbie'-Film übernehmen soll.

Ein neuer Anlauf

Das Projekt ist seit vielen Jahren in Arbeit, sorgte für Aufsehen, als WikiLeaks geheime E-Mails des Studios Sony veröffentlichte, in denen im Detail über die Vermarktung des Streifens gesprochen wurde. Vor Margot waren unter anderem Amy Schumer (38) und Anne Hathaway (36) für die Rolle der Barbie im Gespräch. Im Zuge der langen Vorbereitungsphase und wechselnder Autoren stiegen beide aber wieder aus. Laut 'Hollywood Reporter' ist nun also Margot an der Reihe.

Ein neues Drehbuch ist auch in Arbeit – von niemand Geringerem als 'Lady Bird'-Regisseurin Greta Gerwig (35) und ihrem Lebenspartner, dem Filmemacher Noah Baumbach (49).

Margot Robbie hat eine wichtige Botschaft

Greta Gerwig ist auch als Regisseurin im Gespräch, hat momentan aber noch alle Hände voll zu tun. Bei Noah sieht es nicht anders aus. Während Greta noch an der Literaturverfilmung 'Little Women' werkelt, soll in diesem Jahr Noahs neuer, noch titelloser Streifen mit Scarlett Johansson (34) von Netflix zur Verfügung gestellt werden.

Margot zeigte sich indes in einem Statement begeistert über ihre neue Rolle: "Mit Barbie zu spielen, sorgt für Selbstbewusstsein, Neugier und mehr Kommunikation auf dem Weg eines Kindes zur Selbstentdeckung. Seit 60 Jahren gibt Barbie Kindern die Kraft, sich in mächtigen Positionen vorzustellen, sei es als Prinzessin oder Präsident."

Hollywood geht es dabei natürlich hauptsächlich um Geld – in den geleakten E-Mails wurde die aufwändige Marketing-Strategie mit Mattell monatelang entwickelt.

