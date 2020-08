Allgemein | STAR NEWS

Manuel Neuer: Ein ganz besonderes Andenken an den Champions-League-Sieg

DE German Stars - Als am Sonntagabend (23. August) im Estádio da Luz in Lissabon der Schlusspfiff ertönte, konnte sich der FC Bayern vor allem bei zwei Leuten im Team bedanken.

Alles gehalten, was zu halten war

Neben dem einzigen Torschützen des Abends, Kingsley Coman (24), war es vor allem Torwart und Kapitän Manuel Neuer (34), der dem deutschen Team im Finale gegen Paris Saint-Germain den Sieg sicherte. Während die Pariser mit den Superstars Neymar (28) und Mbappé (21) nämlich häufiger mal die Bayern-Abwehr überwanden, war einfach kein Vorbeikommen am deutschen Nationaltorwart. Manuel Neuer hielt, was zu halten war — und noch einiges mehr.

Manuel Neuer setzt die Schere an

Selbst der PSG-Trainer Thomas Tuchel (46) kam nicht umhin, dem Keeper der Bayern seinen Respekt zu zollen. Was Neuer da geleistet habe, sei "Wettbewerbsverzerrung" gewesen, bemerkte der deutsche Coach nach dem Abpfiff und gab sich als guter Verlierer. Das wusste der Torwart selbst nur allzu gut, und so marschierte er inmitten der Jubelfeiern seiner Kollegen auf dem Rasen zum Tor, in welchem er vor allem in der ersten Halbzeit ein paar galaktische Glanzparaden abgeliefert hatte.

Dort schnitt er sich der Fußballstar ein Stück Netz heraus und legte es sich anschließend um die Schultern. Verdient hatte es sich der Keeper allemal: Für Manuel Neuer und den FC Bayern ist es das zweite Triple. Herzlichen Glückwunsch!