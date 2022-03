Allgemein | STAR NEWS

Malik Harris: Tränen nach dem ESC-Vorentscheid

DE Deutsche Promis - Mit Schlagern klappte es in den letzten Jahren nicht, vielleicht bringen 'Rockstars' endlich die ersehnten Worte "Allemagne — douze points." Am Freitag entschied Malik Harris (24) den ESC-Vorentscheid für sich. Im Mai soll es in Turin endlich mal wieder klappen mit der Punkteflut.

Keine Stimme mehr nach dem Jubel

Der Sänger selbst kann es noch immer kaum fassen, dass sein Song 'Rockstars' für Deutschland ins Rennen geht. Am Tag nach der Eurovisions-Auswahl schrieb er auf Instagram: "Es ist noch immer schwer zu glauben, was gestern passiert ist. Alles, was ich im Moment sagen kann ist DANKE an alle, die mich gestern unterstützten!!!" Er fühle Demut, fügte der Star hinzu. "Was für eine Ehre!" Doch hinter der Bühne gab es Tränen — Tränen der Freude und Rührung. Maliks Vater, der Moderator Ricky Harris (59) wurde von seinen Gefühlen überwältigt. "All zu viel gesagt hat er nicht. Zum einen, weil er so viel weinen musste. Zum anderen, weil er so viel gejubelt hatte, dass er gar keine Stimme mehr hatte", berichtete der frisch gebackene ESC-Teilnehmer in 'Bild'.

Malik Harris kann auf seine Familie zählen

Für Malik Harris gab es die schönste Belohnung: "Eine wahnsinnige Umarmung. Wenn der Vater vor einem vor Freude weint – das sagt mehr als alle Worte." Einen entscheidenden Beitrag zum Sieg leistete die Familie des Sängers bereits: Im Song 'Rockstars' besingt Malik seine glückliche Kindheit. "Meine Eltern haben mich immer unterstützt", betonte er. Klar, dass die Eltern auch in Turin dabei sein möchten. Jetzt hofft der Sänger, dass die Corona-Verordnungen vor Ort auch erlauben, dass seine Familie ihm hinter der Bühne zujubelt. "Sonst schleiche ich sie im Koffer rein", drohte Malik Harris.

