Mai Thi Nguyen-Kim: “Ich habe mir eine dicke Haut zugelegt”

DE Deutsche Promis - Die erfolgreiche Wissenschaftsjournalistin Mai Thi Nguyen-Kim (34) wurde 1987 in Heppenheim geboren. Als Kind mit asiatischen Vorfahren hatte sie es jedoch nicht immer leicht.

"Ich lasse mich nicht einschüchtern"

Dass sie nicht so aussah wie die anderen Kinder haben diese sie stets spüren lassen: "Mein Bruder und ich waren gefühlt die einzigen Asiaten der Stadt", erklärte sie im Interview mit der Zeitschrift 'Brigitte'. Daher habe sie sich auch früher gewünscht, blond und blauäugig zu sein: "Ich wollte dazu gehören." Es habe einige Jahre gedauert, bis sie mit sich "im Reinen" war.

Mittlerweile hat Mai Thi Nguyen-Kim sich aber eine dicke Haut zugelegt und nimmt sich Anfeindungen nicht mehr zu Herzen. Denn als Person im Rampenlicht sieht sich die promovierte Chemikerin, die durch ihren YouTube-Kanal berühmt wurde, leider immer noch mit negativen Kommentaren konfrontiert. "Ich lasse mich nicht einschüchtern", erklärt sie im 'teleschau'-Gespräch. Mai Thi Nguyen-Kim habe gelernt, sich "immer wieder auf die Inhalte zu konzentrieren; mich nicht von den Extremen und Randmeinungen ablenken zu lassen."

Mai Thi Nguyen-Kim möchte aufklären

Auch wenn sie vor allem von Querdenkern immer wieder aufs Neue unter Beschuss genommen wird, habe sie es nie bereut, sich etwa zur Coronakrise geäußert zu haben. Schließlich haben viele Menschen Fragen, zum Beispiel was das Impfen angehe. "Diese Menschen wiederum haben Widersprüchliches gehört, sind deshalb nachvollziehbar verunsichert und suchen nach Antworten". Und genau das ist die Zielgruppe, die sie in ihrer ersten eigenen Sendung erreichen wolle, so die Journalistin und Wissenschaftlerin. Mai Thi Nguyen-Kim ist ab dem 24.Oktober in 'Maithink X - Die Show' immer sonntags um 22.15 Uhr, auf ZDFneo zu sehen, zudem moderiert sie im ZDF drei 'Terra X'-Folgen ('Wunderwelt Chemie', Sonntag, 10., 17. und 24.10., je 19.30 Uhr, ZDF).

Bild: Malte Ossowski/SVEN SIMON/picture-alliance/Cover Images

