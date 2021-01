Allgemein | STAR NEWS

Macaulay Culkin: Schneidet Trump aus ‘Kevin – Allein in New York’

DE Showbiz - Macaulay Culkin (40) möchte gerne, dass Donald Trump (74) aus dem Film 'Kevin – Allein in New York' geschnitten wird. Nachdem der erste Film mit Kevin McAllister ein riesiger Erfolg geworden war, wurde schnell ein Sequel gedreht, in dem der Heranwachsende im Big Apple gestrandet ist und es sich im Plaza Hotel gut gehen lässt.

Persona non grata

Jenes Plaza Hotel gehörte damals Donald Trump, der mittlerweile Präsident der USA ist - zumindest noch für wenige Tage. Donald Trump hat auch einen Kurzauftritt im Film: Er weist Kevin in der Lobby des Hotels in die richtige Richtung. Regisseur Chris Columbus hatte im vergangenen Jahr erzählt, dass Trump den Produzenten nur erlaubt habe, im Plaza zu drehen, wenn er einen Auftritt spendiert bekomme. Doch nun ist der Immobilien-Unternehmer in Ungnade gefallen. Nachdem am 6. Januar zahlreiche seiner Unterstützer das Kapitol in Washington gestürmt hatten, um die Bestätigung Joe Bidens als Amtsnachfolger Trumps zu verhindern, fordern Internetnutzer, Donald Trump aus 'Kevin – Allein in New York' zu schneiden. Der amtierende Präsident habe den Sturm angezettelt und damit Menschenleben geopfert, um die Demokratie der USA zu zerstören.

Macaulay Culkin findet es super

Ein Twitter-Nutzer schlug etwa vor, Donald Trump in dem Film digital durch einen 40-jährigen Macaulay Culkin zu ersetzen. Der Schauspieler sah den Tweet und antwortete kurz und knapp: "Überredet." Als ein weiterer Nutzer dem Darsteller ein Bild schickte, das einen älteren Macaulay anstelle Trumps zeigt, applaudierte der Schauspieler: "Bravo." Doch ob der Plan der Nutzer wirklich aufgeht? Das Filmstudio hat sich zu dem Begehren noch nicht geäußert. Donald Trump ist derweil der erste US-Präsident, der sich gleich zwei Amtsenthebungsverfahren stellen muss.