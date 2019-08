Allgemein | STAR NEWS

‘Lush Life’-Sängerin Zara Larsson ist wieder Single

DE Showbiz - Wie Insider in der britischen 'Sun' berichten, machte Zara mit ihrem Freund Brian Whittaker (20) Schluss, weil sie keinen Sinn mehr in der Beziehung sah. Nach zwei Jahren ist also alles aus mit dem Männermodel.

"Die Trennung ist sowohl für Zara als auch für Brian sehr schwer, aber die Beziehung lief einfach ins Leere", sagte der Freund des ehemaligen Traumpaares und betonte noch einmal: "Es waren harte Wochen."

Erst Instagram, dann das Leben

Fans der schwedischen Musikerin und des Models hatten die Trennung schon erahnt. Immerhin hatten sich Zara Larsson und Brian Whittaker vor Kurzem auf Instagram entfolgt.

Zu Brians 20. Geburtstag am vergangenen Mittwoch (21. August) hatte Zara dann auch nicht öffentlich gratuliert – ein Zeichen für eine schmerzhafte Trennung. Stattdessen postete sie ein Meme, in dem zu lesen war:

"Wenn dir das Herz gebrochen wird, ist es okay. Die Welt hat sowieso darauf gewartet, dass du wieder Single bist!"

Es bleibt Zara Larsson zu wünschen, dass der Herzschmerz bald ausgestanden ist.



