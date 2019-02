Allgemein | STAR NEWS

Lupita Nyong’o: Nach ‘Black Panther’ brauchte sie erst mal Ruhe

Lupita Nyong’o musste sich eine kleine Auszeit gönnen nach den strapazierenden Dreharbeiten zu ‘Black Panther’. Dann traf sie Jordan Peele (39).

Nervenzehrend

Lupita Nyong’o hat ein aufregendes berufliches Jahr hinter sich. Die Darstellerin stand für ‘Black Panther’ vor der Kamera, der sich zu einem der kommerziell erfolgreichsten Filme des Jahres 2018 entwickelte. Doch einen großen Blockbuster zu drehen und anschließend auf Werbetour zu gehen, kann an den Nerven zehren. Das musste auch Lupita erfahren, die sich nach der schweren Arbeit zurückzog – wenn auch nicht für so lange, wie es sich vielleicht gewünscht hätte. Im Gespräch mit ‘Marie Claire’ erklärt sie: "Ich habe einen zehntägigen Rückzug gemacht. Ich habe die ganze Zeit geschwiegen. Das war ein Geschenk. Ich habe es mir selbst zu meinem Geburtstag geschenkt." Allzu viel Zeit abseits des Berufs konnte sie sich aber nicht gönnen, denn es stand schon ein neues Projekt auf ihrem Plan.

Endlich versteht sie jemand

Als sie Jordan Peele für dessen neuen Film ‘Us’ zusagte, wusste sie erst nicht, was genau auf sie zukommen würde. Doch Jordan berührte ganz schnell ihr Herz, als er ihr deutlich machte, wie wichtig ihm eine enge Zusammenarbeit und ihr Wohlbefinden ist: "Er hat mich gefragt: ‘Was ist deine Herangehensweise als Schauspielerin? Was erwartest du von einem Regisseur?’ Ich habe gleich angefangen zu weinen. Ich war das zuvor noch nie gefragt worden. Ich habe anhand der Fragen gewusst, dass er verstand, was es bedeutet, eine Schauspielerin zu sein." Der Horrorfilm wird am 8. März seine Weltpremiere feiern, bevor er in den Lichtspielhäusern dieser Welt offiziell anläuft.

