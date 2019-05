Allgemein | STAR NEWS

Lungenentzündung: Siegfrieds große Sorge um Roy

Es sollten entspannte Ferien am Tegernsee werden: Anfang des Monats waren Siegfried Fischbacher (79) und Roy Horn (74), der Welt besser bekannt als Duo Siegfried & Roy, von ihrer Wahlheimat Las Vegas nach Deutschland gereist. Doch die Hoffnungen auf einen schönen Urlaub wurden zunichte gemacht.

Lungenentzündung auf Heimaturlaub

Roy, der nach einem Angriff durch einen ihrer Show-Tiger 2003 halbseitig gelähmt ist, hat sich eine Lungenentzündung zugezogen. Eigentlich waren ein paar relaxte Tage in dem Land geplant, in dem beide geboren wurden, doch jetzt muss der Magier das Bett hüten. Einziges Trostpflaster: In ein Krankenhaus musste Roy bislang nicht. Die Ärzte betreuen den Superstar aus Las Vegas in einer Suite des Seehotels Überfahrt.

Wann können Siegfried & Roy nach Hause?

Siegfrieds Schwester Dolore (77) betätigt gegenüber 'BILD': "Es ist bedrückend. Roy hat sich die Lungenentzündung wohl durch die Klima-Anlage auf dem Hinflug geholt. Es ist im Moment die große Frage, wann die beiden zurück nach Las Vegas fliegen können." Mittlerweile soll das Zauber-Duo nach München weitergereist sein. Die beiden Magier arbeiteten lange Zeit in Las Vegas, wo sie durch ihre Show mit Löwen und Tigern zu Superstars wurden, bis ein Tigerangriff Roys Karriere beendete. Bis heute gelten Siegfried & Roy als Deutschlands erfolgreichster Exportartikel nach Sin City.

