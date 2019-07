Allgemein | STAR NEWS

Luke Perry: Seine Tochter dankt ‘Riverdale’-Stars

Luke Perry (†52) hinterlässt eine große Lücke bei ‘Riverdale’. Der beliebte Darsteller erlitt im März einen schweren Schlaganfall, von dem er sich nicht mehr erholen sollte. Seine Fans, Familie und Kollegen standen unter Schock, lange Zeit war unklar, was mit seiner Figur des Fred Andres passieren würde.

Für Luke Perry

Vor kurzem gab der Schöpfer der Serie, Roberto Aguirre-Sacasa, schließlich bekannt, dass die erste Folge der kommenden, vierten Staffel Luke Perry gewidmet werden soll. Die Dreharbeiten zu den neuen Folgen sollen in diesem Sommer beginnen, die Premiere steht bereits für Oktober dieses Jahres an. Auf Twitter hatte Roberto geschrieben: "Wahrscheinlich die wichtigste Folge von #Riverdale, die wir dieses Jahr auf die Beine stellen werden – vielleicht die wichtigste Folge überhaupt. Ein Tribut an unseren verstorbenen Freund. Danke für diese Gelegenheit, Luke und Fred zu würdigen." Die Folge wird den Titel tragen ‘In Memoriam’.

Unterstützung ist da

Doch auch auf andere Weise wird Luke gewürdigt. Seine Tochter Sophie (19) wurde auf Instagram gefragt, ob sie denn einen engen Kontakt zu den Kollegen ihres Vaters pflege. Dieser Kontakt sei seit Lukes Tod sogar noch enger geworden, erklärte sie daraufhin in einer Instagram Story: "Jeder, die Besetzung und die Crew, war und ist so unterstützend und wundervoll. Ich liebe diese Jungs. Ich stehe einigen näher als anderen, aber wenn ich irgendwas bräuchte, könnte ich mich an jeden von ihnen wenden." Das haben auch ihre Abonnenten gerne gehört.

© Cover Media