Allgemein | STAR NEWS

Luke Perry: Im August wollte er heiraten

Schauspieler Luke Perry (†52) erlitt einen Schlaganfall, dem er am 4. März erlag. Der Star hatte noch viele Pläne – unter anderem wollte er im Sommer dieses Jahres seine langjährige Freundin und Verlobte Wendy Madison Bauer heiraten, die sich nun erstmals zum Tod ihres Liebsten öffentlich geäußert hat.

Große Pläne

Die Nachricht der anstehenden Hochzeit wurde bekannt, als ‘TMZ’ eine Save-the-Date-Karte veröffentlichte, die an verschiedene Freunde des Stars und seiner Verlobten geschickt worden war. Es ist zwar noch keine offizielle Einladung, allerdings wird darauf hingewiesen, dass man sich am 17. August dieses Jahres besser nichts vornehmen solle, da Luke und Wendy in Los Angeles ihre Trauung begehen wollen. Die Karte, die in Grau und Gold gehalten ist, deutet auch an, dass eine offizielle Einladung noch folgen werde. Dazu wird es nun nicht mehr kommen.

Erstes Statement

Gegenüber dem US-amerikanischen ‘People’-Magazin hat Wendy nun ihr Schweigen gebrochen und sich erstmals nach dem Tod ihres Verlobten mittels eines Statements öffentlich geäußert: "Die vergangenen elfeinhalb Jahre mit Luke waren die glücklichsten meines Lebens, und ich bin dankbar, dass ich diese Zeit mit ihm hatte. Ich möchte mich auch bei seinen Kindern, seiner Familie und Freunden für die Liebe und Unterstützung bedanken. Wir haben einander Kraft gegeben in dem Wissen, dass unsere Leben von einem außergewöhnlichen Mann berührt wurden. Er wird schmerzlichst vermisst."

Luke Perry hat zwei Kinder aus seiner ersten Ehe. Sophie (18) und Jack (21) haben ihren Vater bereits in den sozialen Medien gewürdigt.

© Cover Media