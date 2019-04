Allgemein | STAR NEWS

Luke Mockridge: Steht ‘Catch’ schon wieder vor dem Aus?

Luke Mockridge (30) ist noch voller Hoffnung. Die Fang-Show ‘Catch’ auf Sat.1 legte einen vielversprechenden Start hin, begeisterte Zuschauer und die Kritiker und erhielt einen Grimme-Preis. Doch die Quoten entwickeln sich nicht zum besseren. Am Freitag [5. April] lag der Marktanteil unter dem Senderschnitt, nur noch knapp eine Million Menschen wollten Luke und seinen Kollegen beim Fangen zusehen.

Es braucht Zeit

Im Gespräch mit der ‘Süddeutschen Zeitung’ zeigt sich Luke Mockridge aber zuversichtlich, dass sich das bald ändert – zum besseren, natürlich. Er gibt auch zu bedenken, dass eine Show Zeit brauche, sich etablieren und Zuschauer dauerhaft für sich gewinnen zu können: "Man merkt schon, dass die erste Euphorie ein bisschen zurückgeht und die Leute teilweise auch bei anderen Formaten zu Hause sind. Man muss allerdings auch sehen, dass wir noch eine ganz neue Show sind, die gegen etablierte Formate wie ‘Let's Dance’ antritt. Der Mensch ist ja ein Gewohnheitstier. Er will sich berieseln lassen und wissen, was ihn erwartet."

Internationale Perspektiven

Luke ist sich auch sicher, dass es trotz aktuell enttäuschender Quoten eine Zukunft für das Format geben wird. Der Moderator produziert die Show auch und bemüht sich fleißig darum, sie neben Deutschland auch in anderen Ländern anzubieten. Luke Mockridge erläutert: "Ich bin sicher, dass es im kommenden Jahr wieder eine Deutsche Meisterschaft geben wird. Auch im Ausland ist das Interesse groß. Wir waren gerade auf der TV-Messe in Cannes und haben das Format beworben. Vielleicht gibt's ‘Catch’ ja bald auch in Dubai, Norwegen und den USA."

