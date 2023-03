Allgemein | STAR NEWS

Luisa Neubauer: Natürlich fährt sie auch mal Auto

DE Deutsche Promis - Luisa Neubauer (26) ist in Deutschland das Gesicht von Fridays for Future und somit auch Reizfigur für viele, die ihr Auto sehr lieben und sich ein Leben ohne gar nicht vorstellen können.

Manchmal auch im Auto unterwegs

Dabei machte die Klima-Aktivistin im Gespräch mit dem 'Tagesspiegel' deutlich, dass es ihr nicht darum geht, das Auto abzuschaffen, sondern nachhaltige Wege für eine Verkehrswende zu finden, die CO2-Emissionen und den Verkehrslärm zu verringern. "Ich fahre manchmal auch gern Auto", gab die Autorin zu. Man kann jetzt aber nicht davon ausgehen, dass sie den Autobahn-Ausbau, wie er vom Verkehrsministerium geplant ist, zustimmt. Sie möchte, dass sich die Infrastruktur so verbessert, dass sich Bahnnetze erweitern und es mehr Busse und Radwege gibt. Es soll eine mobile Freiheit für alle geben und nicht nur für diejenigen, die ein Auto besitzen.

Luisa Neubauer muss viel einstecken

Als bekannte Aktivistin muss Luisa Neubauer viel Kritik einstecken. Ihre Beziehung zum Journalisten Louis Klamroth wird analysiert, dann finden einige, dass jemand aus der erweiterten Millionärsfamilie Reemtsma eigentlich nicht die Richtige wäre, sich zu engagieren. Den Hass, der ihr im Internet entgegenschlägt, will sie gar nicht kommentieren. "Na ja, ich habe genug anderes zu tun. Deswegen ist das etwas, womit ich mich nicht viel beschäftige", erklärte die Hanseatin gegenüber 'profil.at'. Aber sie weiß auch, dass man diese Anfeindungen manchmal nicht so einfach wegwischen kann. "Hass ist immer auch in der realen Welt, er legt sich auf die Herzen der Menschen. Er nimmt einen ein. Wer im Internet angefeindet wird, erlebt ganz real in seinem Leben die Konsequenzen davon."

Aber dann wird sie schnell wieder allgemein und fordert die Politik auf, sich um Frauenfeindlichkeit im Netz zu kümmern. Luisa Neubauer will sich jedenfalls den Glauben an die Menschheit nicht nehmen lassen. "Ich bin jeden Tag umgeben von unglaublich vielen Menschen, die sich mit allem, was sie haben oder auch meinetwegen nur zwei Stunden in der Woche für gute Sachen einsetzen. Das heißt, ich habe überhaupt keinen Grund dafür, anzunehmen, dass Menschen kategorisch schlecht sind oder anderen was Böses wollen." Und am Freitag (3. März) wird es in ganz Deutschland wieder zu Aktionen gegen Klimawandel kommen. Luisa Neubauer wird wie immer wieder ganz vorne dabei sein.

Bild: Soeren Stache/picture-alliance/Cover Images

