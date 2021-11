Allgemein | STAR NEWS

Lucas Cordalis: Kulinarische Belohnung von seiner Liebsten

DE Deutsche Promis - Er fuhr und fuhr - dem Sieg entgegen. Sänger Lucas Cordalis (54) ließ sich nicht beirren, und sein Team Katzenberger gewann beim 'Promi Kart Masters'. Gattin Daniela Katzenberger (35) versprach ihm was Schönes zur Belohnung.

Spannendes Rennen

RTL2 ließ bei seiner Rennshow beliebte Realitystars gegeneinander antreten. Im Team Katzenberger fuhren neben Lucas noch Sänger Joey Heindle (28) und Profifahrer Philipp Kaess dem Siegertreppchen entgegen. Das war keine leichte Angelegenheit, denn sie mussten sich gegen mehrere Teams durchsetzen, im Finale besiegten sie dann Davina (18) und Shania Geissen (17). Nach dem aufregenden Rennen freute sich der Star auf sein Zuhause und Ehefrau Daniela Katzenberger. "Sie hat gesagt, sie schmiert Leberwurstbrote bis zum Anschlag", strahlte der Wahl-Mallorquiner gegenüber 'bild.de'.

Lucas Cordalis geht in den Dschungel

Aber das GoKart-Fahren scheint ihm nicht genug Aufregung zu versprühen - der Sohn will in die Fußstapfen von Papa Costas Cordalis (†75) treten. Dieser wurde 2004 zum ersten Dschungelkönig gekrönt. Für 'Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!' wagt sich sein Spross 2022 in eine ungemütliche Umgebung in Südafrika, wo die nächste Show stattfinden wird. "Die Natur ist das eine, aber wie sich das alles im Camp entwickelt, ob man da Freunde findet oder Leute hat, die man gar nicht mag - das wird eine mega Herausforderung und da freue ich mich drauf", gab sich Lucas Cordalis optimistisch. Und wer weiß, vielleicht wird wieder ein Cordalis Dschungelkönig.

