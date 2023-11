Allgemein | STAR NEWS

Luca und Christina Hänni zeigen ihr Zuhause: Protzerei oder einfach nur Stolz?

DE Deutsche Promis - Wie viel sollten Promis auf Instagram von ihrem Privatleben preisgeben? Eine Frage, auf die es wohl so viele verschiedene Antworten wie Stars gibt. Luca Hänni (29) hat jetzt eine Kontroverse auf Instagram ausgelöst. Dabei wollte der Sänger ('She Got Me') eigentlich nur stolz die Bleibe zeigen, welche er gemeinsam mit Ehefrau Christina (33) eingerichtet hat.

Luca Hänni hat das Zuhause lange geplant

Da kann man schon mal neidisch werden: Riesige Terrasse mit Blick auf die Berge, mehrstöckig, Möbel vom Feinsten. Strahlend führen die beiden ihre Fans im Video durch den Prachtbau, auf den sie sichtlich stolz sind. "Unser Zuhause. Lange wurde geplant dann umbebaut und jetzt sind wir sind sowas von angekommen", heißt es in der Bildunterschrift. Wer mehr erfahren möchte, wird auf YouTube verwiesen, wo man unter @westwingde die ganze Homestory abrufen kann. Nun ist es wenige Tage her, dass Luca und Christina die Tür zu ihrem Traumhaus virtuell öffneten, und mittlerweile hat das Paar, welches sich bei 'Let's Dance' kennenlernte, mehr als 22.000 Likes mit der Aktion gesammelt. Doch wie so oft auf Social Media gibt es nicht nur Lob.

“Das kindliche Getue nervt!”

Tatsächlich muss sich Luca Hänni auch Kritik anhören — dafür, dass er so offen zeigt, worauf er stolz ist. Was für Otto Normalverbraucher eigentlich selbstverständlich ist — man zeigt sein neues Zuhause schließlich gern — wird beim Sänger aus der Schweiz bekrittelt. "Ich finde man muss nicht immer protzen mit dem was man hat. Denkt auch mal an die denen es nicht so gut geht!" heißt es in den Kommentaren, ein anderer Follower stört sich am Überschwang des Paares: "Langsam wirkt es einfach lächerlich, weniger wäre viel sympathischer und das kindliche Getue von den beiden nervt langsam!!!" Manche freuen sich mit Luca und Christina, mahnen aber auch: "Weniger zeigen ist mehr!" sowie "Manchmal ist mehr Privatsphäre und weniger showing off, ratsam und auch sicherer." Vor allem stellen mehrere die Frage, ob sie keine Angst vor Einbrechern haben. Christina und Luca Hänni können sich trösten: Egal, wie viel oder wenig Stars auf Social Media zeigen, gemeckert wird eigentlich immer.

Bild: picture alliance / Geisler-Fotopress | Frederic Kern/Geisler-Fotopress

Weitere Artikel