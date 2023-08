Allgemein | STAR NEWS

Louisa Dellert geschockt: Böse Kommentare wegen ihrer Burnout-Diagnose

DE Deutsche Promis - Louisa Dellert (33) hat genug von den Hasskommentaren, die sie erhält, seit sie offenbarte, dass sie unter Burnout leidet. Die Influencerin ist für ihre Offenheit bekannt; sogar Auszüge aus ihrem Tagebuch landen bei ihr auf Instagram. Ebenso offen begegnet sie jetzt denen, die sie in dieser schweren Zeit noch angreifen und fertigmachen wollen: Sie veröffentlicht die bösen Nachrichten der Hater.

Louisa Dellert schlägt zurück

“Zu depressiv, um zu arbeiten, aber Urlaub machen geht oder wie?“ fragte ein Follower mit Bezugnahme auf ein Foto, das Louisa im Bikini zeigt. Ein anderer moniert: “Du bist echt in die Breite gegangen.“ Auf letzteren Spruch ging Louisa noch ein, erklärte, dass sie Burnout und Stress eben mit Essen kompensiert habe. In einem neuen Posting zeigt sie sich erneut im Bikini, kopierte die negativen Nachrichten mit ins Bild und schrieb dazu: “Ich hoffe, dass dieses Posting Betroffene erreicht, die genau mit solchen Sprüchen im Freundes- oder Bekanntenkreis oder auf der Arbeit zu kämpfen haben. Ihr seid nicht allein & ihr macht alles richtig. Nämlich so, dass es euch besser geht.“ Damit möchte Louisa, die sich auf ihrer Webseite als Content Creatorin und Moderatorin vorstellt, anderen Mut machen, die in einer Krise stecken und von empathielosen Mitmenschen noch einen draufbekommen.

Diagnose Burnout und depressive Erschöpfung

Mit blöden Sprüchen muss sich Louisa Dellert auseinandersetzen, seit sie im Juni bekanntgab, wie es um sie steht: “Um Spekulationen vorzubeugen, möchte ich mich bei euch ganz kurz melden. Ich bin krank. Und Kranksein bedeutet für viele, dass es sichtbar sein muss. Manchmal ist das nicht so einfach“, erklärte Louisa am 16. Juni in Instagram. “Ich habe die letzten Monate viele Warnzeichen ignoriert und habe dafür von meinem Körper in den letzten Wochen meine persönliche Quittung bekommen und auf der steht: Burnout. Depressive Erschöpfung.“ Sie betonte zudem, dass zwischen ihr und Freund Markus alles okay sei, und dass es auch mit ihren Freundinnen keinen Zoff gibt. Sie müsse sich nun um sich selbst kümmern, um wieder ins Lot zu kommen. Im Juli postete sie ein Foto über ärztlichen Überweisung für eine Psychotherapie – Anlass genug für manche, von Aufspringen auf Trends zu sprechen oder andere wenig hilfreiche Kommentare abzulassen. Eine Followerin, die ihr beisprang, schrieb jedoch: “Mir platzt hier echt der Kragen bei so manchen Kommentaren. Depression ist NICHTS, was man sich aussucht. KEIN Trend, NICHTS, was man einschleicht, damit es wieder besser läuft. All das was diese Menschen fühlen mit so einer Erkrankung ist Besserung, KEINE Anerkennung. Hört verdammt noch mal auf, darüber zu urteilen. Ihr steckt NICHT drin und habt keine Ahnung, was Lou gut tut oder nicht.“ Hoffentlich bekommt Louisa Dellert fortan mehr Zuspruch dieser Art und wird bald wieder gesund.

