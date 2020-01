Allgemein | STAR NEWS

Louis Tomlinson: Heiratet er seine Freundin Eleanor Calder?

DE Showbiz - Louis Tomlinson (27) war bereits vor seinem musikalischen Durchbruch mit One Direction in einer glücklichen Beziehung mit Eleanor Calder. Die beiden trennten sich zwischendurch, Louis wurde Vater eines Sohnes mit seiner Ex Briana Jungwirth. 2017 fanden er und Eleanor aber wieder zusammen.

Eleanor hat ihn wachsen sehen

Seitdem sind sie miteinander glücklich, schweben im siebten Himmel. Fans sind sich sicher, dass Louis bereits um die Hand seiner Liebsten angehalten hat und verbreiten derlei Gerüchte fleißig auf Social Media. Von der 'Sun' darauf angesprochen, wollte Louis nicht leugnen, dass er genau so etwas plane: "Ja, ich habe diese Verlobungsgerüchte mitbekommen. Sie stimmen nicht, aber mit Eleanor habe ich den Luxus, dass ich sie kennengelernt habe, bevor unsere erste Single, 'What Makes You Beautiful', herauskam. Sie hat gesehen, wie wir gewachsen sind."

Louis Tomlinson hat aus seinen Fehlern gelernt

Und wann werden Louis und Eleanor sich endlich verloben? "Irgendwann werden wir das wohl machen; ja, ich denke schon. Fragt ihr mich, ob ich sie heiraten werde? Ja, das denke ich schon. Und mehr Kinder. Das denke ich auch." Im selben Atemzug gab Louis auch zu, dass seine neue Single 'Walls' von den diversen Trennungen inspiriert ist, die das Paar im Laufe der Jahre durchlaufen hat. Louis Tomlinson habe aus seinen Fehlern gelernt und sei jetzt stärker als je zuvor.