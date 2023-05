Allgemein | STAR NEWS

Lord of the Lost: Chris Harms guckt den ESC, seit er denken kann

DE Deutsche Promis - In wenigen Tagen heißt es Daumendrücken: Mit dem Song 'Blood And Glitter' wollen Lord of the Lost am Sonnabend (13. Mai) endlich den schon seit Jahren anhaltenden ESC-Fluch für Deutschland brechen. Viele Punkte gab es nicht für Allemagne in der jüngeren Vergangenheit, doch können die Mannen um Sänger Chris Harms (43) hoffentlich ändern.

"WM, EM, ESC"

Vielleicht ist die rockige Nummer genau das Richtige, um Europa mal so richtig wachzurütteln. Dabei begeistert der Songwettbewerb den Frontmann von Lord of the Lost schon ein Leben lang. "Ich gucke den ESC, seit ich denken kann", beichtete der im Interview mit dem 'RedaktionsNetzwerk Deutschland'. "Es gab diese paar Abende als Kind, an denen man lange aufbleiben durfte: WM, EM und den ESC." Seit er ein Teenager ist, träumt er von der Teilnahme bei Eurovision Song Contest, seit zehn Jahren arbeitet die Band daran. Angst, das Publikum mit der düsteren und gleichzeitig lebensbejahenden Nummer und den Outfits zu schockieren, hat Chris nicht.

Chris Harms mag provozieren

"Das ist Teil des Konzepts", versicherte Chris Harms. "Wenn man so aussieht wie wir, muss man provozieren mögen. Ich mag es gerne, wenn uns jemand zum ersten Mal sieht und sich spontan entscheidet, ob er schockverliebt ist oder es scheiße findet." Viel schlimmer sei Gleichgültigkeit. Das würde bei Lord of the Lost aber so gut wie nie vorkommen. "Niemand findet uns 'irgendwie ganz okay'. Es macht Spaß, damit zu spielen. Wir irritieren ja auch innerhalb der Musikszenen."

Als Favorit für den Wettbewerb im englischen Liverpool gilt die Band aus Hamburg zwar nicht, doch die Wettbüros sehen sie immerhin knapp außerhalb der Top 10. "Rein statistisch gesehen wäre alles, was besser ist als ein vorletzter Platz, ja bereits ein Erfolg", hatte Chris Harms kurz nach dem Sieg im Vorentscheid gegenüber 't-online' das Ziel ausgegeben — doch nach viel positiver internationaler Resonanz hofft Deutschland auf mehr.

Bild: picture alliance / SVEN SIMON | Julian Meusel / SVEN SIMON

