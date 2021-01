Allgemein | STAR NEWS

Lockdown-Krise: Zoë Kravitz reicht die Scheidung ein

DE Showbiz - Zoë Kravitz (32) zog nach nur 18 Monaten Ehe mit Karl Glusman (33) die Notbremse und reichte die Scheidung ein – einen Tag vor Weihnachten. Am 23. Dezember schickte die Schauspielerin ('Big Little Lies') ihre Unterlagen an das Gericht.

Lockdown beendete die Liebe

Ein Sprecher des Stars lieferte zwar eine Bestätigung, aber keine Erklärung. Zoë selbst kommentierte den großen Schritt – und Schnitt – am Samstag (2. Januar) in einer Instagram Story in ihrer Timeline: Sie postete ein Meme, das eine schick angezogene Frau zeigt, die einen verdächtig großen Müllsack in einen Müllcontainer wirft. Die Frau ist als "Das Universum" betitelt, während neben dem Müllsack steht: "Menschen, Orte und Dinge, die meinen Wohlbefinden nicht länger dienen."

Das Schauspielerpaar datete ab Ende 2016 und feierte im Juni 2019 eine prunkvolle Hochzeit mit vielen berühmten Gästen in Paris, darunter natürlich auch Zoës Vater, Rockstar Lenny Kravitz (56, 'Fly Away').

Zoë litt sehr im Lockdown

Schon früher erklärte Zoë, dass ihr die Coronapandemie und die Isolation im Lockdown stark zu schaffen macht. Das war auch eine Belastung für die Beziehung: "Es war schwierig für uns (am Anfang), weil ich so eine Riesenangst hatte", sagte sie im Mai im Podcast 'Armchair Expert with Dax Shepard'. "Als es losging, dachte ich immer 'Geht die Welt unter? War’s das jetzt?' Und ich brach zusammen und weinte, und dann sagte ich, wir müssen hier alles desinfizieren, und dann bestellte ich Pizza und weinte, weil ich die Pizza gegessen hatte, aber… ich sagte 'Wir müssen den Karton ordentlich desinfizieren'. Ich war so durchgeknallt und ein Grund, warum Karl so wunderbar ist, ist, dass er mit meinem psychotischen Verhalten wirklich toll und sanft umgeht!"

Scheinbar ist Karl Glusman in ihren Augen mittlerweile nicht mehr ganz so wunderbar, wenn Zoë Kravitz ihn nun so schnell wie möglich entsorgen möchte.

