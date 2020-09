Allgemein | STAR NEWS

Lizenz zum Heiraten: Lily Allen und David Harbour wollen in Las Vegas Ja sagen

DE Showbiz - Bald sollen in der Glitzermetropole Las Vegas die Hochzeitsglocken läuten: Den nötigen Papierkram haben Popstar Lily Allen (35, 'Smile') und ihr Verlobter, der Schauspieler David Harbour (45, 'Stranger Things') bereits erledigt, indem sie eine Heiratslizenz erwarben.

Lily Allen und David Harbour haben ein Jahr Zeit

Diese Lizenz erlaubt es dem Paar, innerhalb der nächsten zwölf Monate in Las Vegas zu heiraten, wie Journalisten von 'TMZ' berichteten, die Einsicht in die öffentlich zugänglichen Dokumente nahmen. Damit bestätigt sich einmal mehr, was aufmerksame Beobachter bereits im Sommer ahnten – denn plötzlich war ein neuer Ring an Lilys Hand zu bemerken, was auf eine Verlobung der beiden schließen ließ. Lily und David waren 2019 ein Paar geworden und absolvierten ihren ersten öffentlichen Auftritt im Januar 2020, als sie zusammen über den roten Teppich zur Verleihung der Screen Actors Guild Awards in Los Angeles schritten.

Lily bringt zwei Töchter mit in die Ehe

Für Lily Allen wird es die zweite Ehe sein: Sie war sieben Jahre lang mit Sam Cooper verheiratet und hat mit ihm zwei Töchter, Ethel (8) und Marnie (7). David Harbour war zuvor noch nicht verheiratet, war jedoch mit der Schauspielerin Maria Thayer verlobt. Dann müssen sich Lily und David jetzt also nur noch auf einen passenden Termin einigen.

