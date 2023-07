Allgemein | STAR NEWS

Live bei TikTok: Familienzoff bei Max Kruse

DE Deutsche Promis - Zoff bei Fußballer Max Kruse (35) — und alle bekommen es mit! Eine unüberlegte Bemerkung in Richtung seiner Frau Dilara sorgte für richtig Krach zwischen den Eheleuten. Pech für den ehemaligen Nationalspieler, denn seine Gattin streamte den Streit live bei TikTok.

Max Kruse stichelt

Die beiden meldeten sich aus einem Hotelzimmer in Paderborn, wo Max beim SC Paderborn seit wenigen Wochen unter Vertrag steht. Dilara schimpfte dann in Richtung ihres Mannes: "Du fängst einen Streit an…machst du jedes Mal, wenn ich live bin." Der bestritt das, doch seine Frau ließ nicht locker. 'Bild' hielt die Unterhaltung fest. "Du fängst irgendeinen Scheiß, wo ich dir schon die ganze Zeit vorlese, fängst du an irgendwas zu sagen und die Leute beleidigen mich. Les dir das mal durch, wie die mich komplett beleidigen, weil die denken, ich bin dein Hund und muss alles für dich machen." Max konterte: "Darf ich jetzt keinen Spaß mehr machen, oder was?"

Dilara hat die Schnauze voll

Dilara antwortete Max Kruse daraufhin, dass es für sie kein Spaß sei. Dass ihr Mann daraufhin entgegnete, dass es ihr doch egal sein könnte, was andere denken, antwortete sie: "Das nervt mich aber. Es nervt mich. Nein, ich scheiß nicht drauf. Du kannst doch nicht jedes Mal irgendwas provozieren." Auslöser war eine Bemerkung, dass er auf das Frühstück warte, woraufhin Dilara klarstellte: "Und ich hab doch vorhin dreimal gesagt, ich kann nicht. Dann hör doch auf damit. Ich habe dreimal gesagt, ich kann nicht. Dann musst du nicht von der Seite kommen und das nochmal sagen." Der Humor ihres Mannes sei nicht ihrer, betonte Dilara wütend. Ob Max Kruse mittlerweile sein Frühstück bekommen hat?

Bild: Carmen Jaspersen/picture-alliance/Cover Images