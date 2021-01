Allgemein | STAR NEWS

Liv Tyler: Am letzten Tag des alten Jahres von Covid erwischt

DE Showbiz - Für Liv Tyler (43) begann das neue Jahr in der Isolation: An Silvester fiel ein Coronavirus-Test der Schauspielerin ('Herr der Ringe') positiv aus. Der Star zog umgehend die Konsequenzen, isolierte sich von seiner Familie.

Zwei Wochen in Quarantäne

Zwei Wochen lang schmorte Liv allein vor sich hin, nachdem Tests für ihre drei Kinder und ihren Mann Dave Gardner glücklicherweise negativ ausfielen. Auf Instagram veröffentlichte sie ein Foto, auf dem sie mit Maske zu sehen ist, wie sie ihre Kids umarmt, und schrieb: "Ich bin wieder mit meinen geliebten Menschen zusammen…das waren zwei wilde Wochen!" Erst da erfuhren ihre 2,4 Millionen Follower, dass der Star an Covid-19 erkrankt war. "Ich hatte an Silvester das positive Testergebnis und dachte 'Sch****, ich habe es fast bis zum Ende von 2020 geschafft, mich und meine Familie davor zu schützen." Doch am Morgen des letzten Tages war es vorbei.

Liv Tyler zwischen Angst und Schuld

Sie habe "Angst, Scham und Schuld" verspürt, so Liv weiter, doch zum Glück hatte sich niemand sonst in ihrer Familie infiziert. "Diese Krankheit kommt mit so vielen seltsamen Elementen daher und trifft jeden anders", schrieb Liv Tyler. Sie habe 10 Tage im Bett verbracht, denn Covid habe sie "umgehauen", und die Symptome hätten sich blitzschnell entwickelt. Doch sie hätte nicht nur mit den körperlichen Auswirkungen zu kämpfen gehabt, auch die mentale Seite sei schwer zu verarbeiten gewesen. Hinzu kamen Horror-Nachrichten aus der US-Hauptstadt Washington: "Die ersten Tage des Jahres 2021 waren für die ganze Welt furchteinflößend."

Liv bedankte sich bei ihrer Familie, die sich um sie gekümmert habe, und bei den Menschen, die sich um die Opfer der Pandemie kümmern. Zudem gedachte sie all derer, die nicht so viel Glück hatten wie sie und der Krankheit zum Opfer fielen. Weiterhin gute Besserung, Liv Tyler!