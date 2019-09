Allgemein | STAR NEWS

Little Mix: Konzertabsage nicht wegen Jesy

DE Showbiz - Am Donnerstag (19. September) sollte die Girlband Little Mix eigentlich in der Wiener Stadthalle auftreten, doch das Konzert wurde kurzfristig abgesagt. Wer denkt, dass der Gesundheitszustand von Jesy Nelson (28) der Grund dafür sei, wurde eines Besseren belehrt.

Ein Verkehrsunfall kam in die Quere

Tatsächlich war es die liebe Technik, die den Auftritt verhinderte. "Leider ist einer unserer Produktionslastwagen in einen Unfall verwickelt worden, weswegen wir unserer Bühnenbild und die Beleuchtung nicht aufbauen konnten", erklärte Little Mix auf Twitter.

Glücklicherweise sei niemand verletzt worden, jedoch hätten sie dadurch auf die Show verzichten müssen. "Wir sind am Boden zerstört, weil wir uns so auf euch gefreut hatten."

Jesy Nelson mit Tränen auf der Bühne

Jedenfalls scheint damit nicht die Psyche von Jesy Nelson der Grund für die Absage zu sein. Die Sängerin hat sich vor Kurzem über ihre Erfahrungen mit Cyber-Mobbing geäußert, die sie beinahe zum Suizid getrieben hätten. Und auch heute scheinen ihr diese Erlebnisse noch zuzusetzen. Erst vor wenigen Tagen brach sie auf der Bühne bei einem Konzert in Mailand in Tränen aus - kurz, nachdem sie den Song 'The Cure' denjenigen widmete, die "mit Problemen zu kämpfen haben" und ihnen versicherte, dass sie nicht alleine sind.

Alleine ist auch Jesy nicht: Ihre Band-Kolleginnen unterbrachen den Auftritt, um ihre Freundin mitten auf der Bühne zu trösten und zu umarmen.

© Cover Media