Lisa und Lena: Spekulationen über den Trennungsgrund

DE Deutsche Promis - Zwillinge kann man nicht trennen? Im Netz schon. Am Wochenende ließen die Internetstars Lisa und Lena Mantler (21) die Influencer-Szene erbeben, als sie verkündeten, nach acht Jahren nicht mehr gemeinsam arbeiten zu wollen.

“Natürlich ist das auch ein bisschen traurig”

"Wir wussten, dass wir jetzt nicht unser Leben lang zusammenarbeiten werden. Jetzt ist es einfach an der Zeit, dass wir jeweils unsere Wege gehen", verkündete Lisa, und ihre Schwester fügte hinzu: "Natürlich ist das auch ein bisschen traurig. Aber wir haben schon ganz lange die typischen Lisa-und-Lena-Videos nicht mehr gemacht." Sie erklärte weiter: "Es gibt Boyband-Breakups, und wir haben unseren Boyband-Breakup auch. Wir machen das schon so lange zusammen und vergessen manchmal, dass wir erst 21 sind". Den gemeinsam Instagram-Account behält Lena, die somit solo mit mehr als 20 Millionen Followern startet. Ihre Schwester hat auf ihrem eigenen Account bereits fast 300.000 Fans. Es wird bereits vermutet, dass Lisa eventuell künftig mit ihrem Ehemann Jonas Jay gemeinsame Sache machen wird. Die beiden haben wohl schon einen eigenen YouTube-Kanal eingerichtet.

Was war der Trennungsgrund bei Lisa und Lena Mantler?

‘Bild’ hat derweil schon die Hintergründe der Trennung von Lisa und Lena Mantler ausgemacht. So zitiert das Blatt einen nicht namentlich genannten Insider: "Jonas war zwar nicht offiziell der Grund für die Trennung der Zwillinge, Fakt ist aber: Lena hat sich mehr und mehr unwohl gefühlt und wollte nicht das dritte Rad am Wagen sein. Sie hatte Angst, dass sie in den Videos immer nur noch Nebensache ist und komplett untergeht. Lisa und Lena sind so verschiedene Persönlichkeiten und mussten sich ehrlich gesagt trennen, damit beide weiter glücklich sein und Geld verdienen können." Ein Zerwürfnis steckt also nicht dahinter: "Die beiden haben sich lieb – wie Schwestern! Lena bleibt immer ein Teil, aber sie macht ihr eigenes Ding jetzt. Der neue Abschnitt für Lisa heißt Jonas!" So ist eben das Erwachsenwerden unter Influencerinnen wie Lisa und Lena.

Bild: picture alliance / Flashpic | Jens Krick

